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Новая волна протестов в Никарагуа: четыре человека погибли

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В Никарагуа развернулась новая волна протестов
В Никарагуа развернулась новая волна протестов / Фото из открытых источников

По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновений в городе Масая, расположенном на западе Никарагуа.

Об этом сообщила La Prensa со ссылкой на представителя ассоциации по правам человека в Никарагуа.

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Отмечается, что среди убитых – один сотрудник полиции и трое гражданских. Как сообщает газета, все они погибли в городском районе Монимбо, где правительственные войска попытались убрать сведены протестующими баррикады. Также сообщается о пострадавших, но их количество не уточняется.

Кроме того, местные жители сообщают, что несколько человек в Монимбо были схвачены военными. Их увезли в неизвестном направлении.

Массовые протесты в Никарагуа, начавшиеся 18 апреля, были спровоцированы реформой соцобеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшения пособий.

Теги: Латинськая Америка протесты
Источник: 24 Канал
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