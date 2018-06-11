Протесты в Никарагуа превратились в настоящие уличные бои, количество жертв возросло

В Никарагуа не прекращаются массовые беспорядки. Протесты, которые продолжаются с апреля, уже унесли жизни 139 человек. За прошедшую неделю погибли четыре человека, среди них – один несовершеннолетний.

Об этом сообщают правозащитники, передает Aljazeera.

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В городах страны настоящие уличные бои. Люди возмущены реформой социального страхования. Она должна была бы увеличить сумму отчислений работодателей и работников.

Президент Даниэль Ортега уже отменил реформу, но массовые протесты не прекратились. Так как теперь митингующие разделились на сторонников и противников главы страны.

Для урегулирования ситуации к президенту обратились епископы католической церкви Никарагуа. Они призывали к переменам в стране и предложили план для демократизации государства. Глава Никарагуа пока никакого ответа не дал.