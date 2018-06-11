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Протести у Нікарагуа перетворились на справжні вуличні бої, кількість жертв зросла

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У Нікарагуа не припиняються масові заворушення. Протести, які тривають з квітня, вже забрали життя 139 людей. За минулий тиждень загинули чотири людини, серед них – один неповнолітній.

Про це повідомляють правозахисники, передає Aljazeera.

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У містах країни справжні вуличні бої. Люди обурені реформою соціального страхування. Вона мала б збільшити суму відрахувань роботодавців і працівників.

Президент Даніель Ортега вже скасував реформу, але масові протести не припинилися. Адже тепер мітингарі поділились на прихильників і противників глави країни.

Для врегулювання ситуації до президента звернулись єпископи католицької церкви Нікарагуа. Вони закликали до змін в країні і запропонували план для демократизації держави. Глава Нікарагуа поки жодної відповіді не дав.

Теги: Фотоновини протести Жертви
Джерело: 24 Канал
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