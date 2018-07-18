Нова хвиля протестів у Нікарагуа: четверо людей загинуло

Щонайменше чотири людини загинуло внаслідок сутичок у Місті Масая, розташованому на заході Нікарагуа.

Про це повідомила La Prensa з посиланням на представника асоціації з прав людини у Нікарагуа.

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Зазначається, що серед убитих – один співробітник поліції і троє цивільних. Як повідомляє газета, всі вони загинули в міському районі Монімбо, де урядові війська спробували прибрати зведені протестувальниками барикади. Також повідомляється про постраждалих, але їх кількість не уточнюється.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що кілька людей в Монімбо були схоплені військовими. Їх відвезли в невідомому напрямку.

Масові протести в Нікарагуа, що почалися 18 квітня, були спровоковані реформою соцзабезпечення, яка передбачає збільшення відрахувань працівників до фондів соціального страхування та зменшення посібників.