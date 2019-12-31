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      Новая Зеландия уже встретила Новый год: яркие фото

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      Новый год уже встретили в Новой Зеландии / Getty images

      Первыми на планете Новый год встретили Новая Зеландия и еще 2 тихоокеанские страны – Кирибати и Самоа. Так, в 12:00 по Киеву Кирибати уже живет в 2020 году.

      В 1994 году кандидат в президенты этой страны пообещал, если выиграет выборы и добьется того, что жители Кирибати будут встречать Новый год самыми первыми. Поэтому после выборов страна разделилась на три часовых пояса, и теперь в самой восточной ее части праздник встречают первыми на планете.

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      В то же время 2020 год наступил и в тихоокеанской стране Самоа.


      Новый год встретили в Новой Зеландии/ фото Getty images

      Уже через час, в 13:00 по Киеву, Новый год встретили в Новой Зеландии. В то же время, Новый год наступил для полярников с Южного полюса в Антарктиде.


      В Новой Зеландии встретили Новый год/ фото Getty images


      Новый год в Новой Зеландии/ фото Getty images​


      Новый год в Новой Зеландии/ фото Getty images​

      Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
      сегодня
      117962
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новая Зеландия Новогодние праздники
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