Нова Зеландія вже зустріла Новий рік: яскраві фото

Першими на планеті Новий рік зустріли Нова Зеландія та ще 2 тихоокеанські країни – Кірибаті та Самоа. Так, о 12:00 за Києвом Кірибаті вже живе у 2020 році.

У 1994 році кандидат у президенти цієї країни пообіцяв, якщо виграє вибори та добʼється того, що жителі Кірибаті будуть зустрічати Новий рік найпершими. Тому після виборів країна розділилася на три часові пояси, і тепер у найсхіднішій її частині свято зустрічають першими на планеті.

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У той самий час 2020 рік настав і в тихоокеанській країні Самоа.



Новий рік зустріли у Новій Зеландії/ фото Getty images

Вже за годину, о 13:00 за Києвом, Новий рік зустріли в Новій Зеландії. Водночас, Новий рік наступив для полярників з Південного полюса в Антарктиді.



У Новій Зеландії зустріли Новий рік/ фото Getty images



Новий рік у Новій Зеландії/ фото Getty images



Новий рік у Новій Зеландії/ фото Getty images