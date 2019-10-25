Новая жизнь символа СССР: в Чернобыле представили рекордную диджитал-скульптуру

В Чернобыле радар "Дуга" временно превратили в огромную лазерную установку, которая официально стала крупнейшей в Украине. Рассказываем, чем уникальна диджитал-скульптура и почему для воплощения идеи выбрали локацию в зоне отчуждения.

После выхода сериала "Чернобыль" от НВО, трагедия вновь привлекла внимание всего мира. Поэтому, как отмечают организаторы перформанса, сейчас важно создавать собственные культурные проекты, чтобы ответить на запрос о восприятии Чернобыля прежде всего украинцами.

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Лазерное действо на радаре можно было наблюдать около часа вечером 23 октября – в рамках съемок документального арт-кино "Артефакты Чернобыля" режиссера Валерия Коршунова. В полной темноте "Дуга" буквально засияла и превратилась в гигантский арт-объект. Атмосферы действу добавила музыка – саундтрек на основе звуков Чернобыля, который был создан специально для документального фильма.

Сама скульптура получила название "Чернобыльское сияние" и уже внесена в Книгу Рекордов Украины.

Что такое "Дуга"?Это советская станция для раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет, была тайно построена в засекреченном городке Чернобыль-2. За рубежом ее называли "русским дятлом" за характерный звук, который слышали по всему миру, когда она включалась. "Дуга" является одним из самых узнаваемых символов Чернобыля.

Высота мачты большой антенны составляет от 135 до 150 метров, а длина от 300 до 500. Второй радар несколько меньше: около 250 метров в длину, высота – до 100 метров. Объект видно почти с любого места Чернобыльской зоны.



Рекорд зафиксировали сразу после презентации перформанса / ARTEFACT

"Мы хотим показать, что жуткие символы Советского Союза могут стать мощными арт-объектами современной Украины. Чернобыль – это наше прошлое, которое мы не можем изменить. Однако мы должны формулировать собственные месседжи, чтобы изменить восприятие Украины в контексте трагедии сейчас и в будущем. А наиболее понятна для всего мира форма – это искусство", – объясняет автор идеи и организатор проекта ARTEFACT Валерий Коршунов.

Он добавляет, что название инсталляции было дано по аналогии с Северным сиянием, красивым и уникальным, и немало желающих отправляются в путешествие ради того, чтобы его увидеть.

Там радиация космическая проходит сквозь магнитное поле и подсвечивает его в атмосфере. У нас – совсем другая радиация, поэтому аналогия красивая и правильная. Возможно, люди захотят увидеть Чернобыльское сияние и приехать для этого сюда, в уникальную зону отчуждения,

– объясняет художник.



Валерий Коршунов и Ярослав Костенко воплотили в жизнь идею диджитал-скульптуры / ARTEFACT

Съемки перфоманса станут финальной частью документального арт-кино "Артефакты Чернобыля". Этот фильм планируют продублировать на трех языках и покажут на украинском телевидении и нескольких международных фестивалях.

Сегодня Чернобыльская зона переживает новый этап своей жизни. Здесь происходят новые процессы и здесь совсем другое будущее. С помощью современных методов искусства, медиа-арта, мы этот памятник переосмысливаем. Медиа-арт уникален тем, что он создает искусство на грани и на пересечении различных форм. Это впечатляет,

– рассказывает организатор проекту ARTEFACT, исполнительный продюсер фильма "Артефакты Чернобыля" Светлана Коршунова.

Перфоманс организаторы обещают воспроизводить эксклюзивно и с определенной периодичностью. И надеются, что это станет туристическим магнитом, который может прижиться в зоне отчуждения.

Смотрите короткое видео лазерной инсталляции "Чернобыльская сияние":