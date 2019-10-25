Нове життя символа СРСР: у Чорнобилі презентували рекордну діджитал-скульптуру

У Чорнобилі радар "Дуга" тимчасово перетворили на велетенську лазерну інсталяцію, яка офіційно стала найбільшою в Україні. Розповідаємо, чим унікальна діджитал-скульптура і чому для втілення ідеї обрали локацію у зоні відчуження.

Після виходу серіалу "Чорнобиль" від НВО, трагедія знову привернула увагу всього світу. Тому, як зазначають організатори перформансу, зараз важливо створювати власні культурні проєкти, щоб відповісти на запит про сприйняття Чорнобиля передусім українцями.

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Лазерне дійство на радарі можна було спостерігати близько години ввечері 23 жовтня – у рамках зйомок документального арткіно "Артефакти Чорнобиля" режисера Валерія Коршунова. У повній темряві "Дуга" буквально засяяла та перетворилася на гігантський артоб’єкт. Атмосфери дійству додала музика – саундтрек на основі звуків Чорнобиля, який був створений спеціально для документального фільму.

Сама скульптура отримала назву "Чорнобильське сяйво" та вже внесена до Книги Рекордів України.

Що таке "Дуга"?Це радянська станція для раннього виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет, що була таємно збудована у засекреченому містечку Чорнобиль-2. За кордоном її називали "російським дятлом" за характерний звук, який чули по всьому світу, коли вона вмикалася. "Дуга" є одним із найбільш впізнаваних символів Чорнобиля.

Висота щогли великої антени становить від 135 до 150 метрів, а довжина від 300 до 500. Другий радар дещо менший: близько 250 метрів у довжину, висота – до 100 метрів. Об'єкт видно майже з будь-якого місця Чорнобильської зони.

Рекорд зафіксували одразу після презентації перформансу / ARTEFACT

"Ми хочемо показати, що моторошні символи Радянського Союзу можуть стати потужними артоб’єктами сучасної України. Чорнобиль – це наше минуле, яке ми не можемо змінити. Однак ми повинні формулювати власні меседжі, щоб змінити сприйняття України в контексті трагедії зараз та у майбутньому. А найбільш зрозуміла для усього світу форма – це мистецтво", – пояснює автор ідеї та організатор проекту ARTEFACT Валерій Коршунов.

Він додає, що назва інсталяції була дана за аналогією з Північним сяйвом, яке є красивим та унікальним, і чимало охочих вирушають у подорож заради того, щоб його побачити.

Там радіація космічна проходити крізь магнітне поле і підсвічує його в атмосфері. У нас – зовсім інша радіація, тому аналогія красива і правильна. Можливо, люди захочуть побачити Чорнобильське сяйво і приїхати для цього сюди, в унікальну зону відчуження,

– пояснює митець.



Валерій Коршунов та Ярослав Костенко втілили у життя ідею діджитал-скульптури / ARTEFACT

Зйомки перформансу стануть фінальною частиною документального арткіно "Артефакти Чорнобиля". Цей фільм планують продублювати трьома мовами та покажуть на українському телебаченні і декількох міжнародних фестивалях.

Сьогодні Чорнобильська зона переживає новий етап свого життя. Тут відбуваються нові процеси і тут зовсім інше майбутнє. За допомогою сучасних методів мистецтва, медіа-арту, ми цей пам'ятник переосмислюємо. Медіа-арт унікальний тим, що він створює мистецтво на межі і на перетині різних форм. Це вражає,

– розповідає організатор проєкту ARTEFACT, виконавчий продюсер фільму "Артефакти Чорнобиля" Світлана Коршунова.

Перформанс організатори обіцяють відтворювати ексклюзивно та з певною періодичністю. І сподіваються, що це стане туристичним магнітом, який може прижитися у зоні відчуження.

Дивіться коротке відео лазерної інсталяції "Чорнобильське сяйво":