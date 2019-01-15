Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов

Призначення Євгена Кравцова, який раніше був виконувачем обов’язків голови, в якості офіційного та повноправного керівника "Укрзалізниці" прогнозувалося давно. І от 10 січня Кабмін ухвалив відповідне рішення. То хто він такий та чим вже встиг відзначитись пан Кравцов – дізнавалися журналісти.

Взагалі-то, у серпні 2017-го року, коли з посади очільника "Укрзалізниці" зі скандалом внаслідок конфлікту з міністром транспорту Омеляном пішов поляк Войцех Балчун, уряд пообіцяв провести конкурс на заміщення вакантної посади. А щоб такий потужний механізм не лишався без керівника, то виконувачем обов’язків одразу призначили молодого й перспективного юриста Євгена Кравцова.

Читайте также: На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування

Нині йому 32 роки і він один з найуспішніших та без перебільшення найдорожчих державних менеджерів. Сума лише його місячної зарплати така, що змушує його кожного місяця вносити повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. А я нагадаю, що це 50 прожиткових мінімумів – на сьогодні 88 тисяч гривень.



Євген Кравцов

А загалом, якщо зазирнути в реєстр декларацій, то за минулий рік Кравцов заробив на державній службі майже 10 мільйонів гривень – таку суму він зазначив у свіженькій декларації – ще як кандидат на посаду голови правління.

То що відомо про Кравцова? Він – успішний юрист, офіційно в "Укрзалізниці" від січня 2015-го року. І от така карколомна кар’єра за якихось чотири роки. Спочатку він був радником генерального директора, згодом Кравцова призначили директором з реформування, правової та майнової політики "Укрзалізниці".

До речі, в кріслі керівника "Укрзалізниці" у статусі в.о. Кравцов встиг посидіти ще до Балчуна – пару місяців, з березня по травень 2016-го року, ну а після рік працював під крилом Омеляна в якості його заступника.

Тож і не дивно, що після постійних конфліктів та суперечок із Войцехом Балчуном, який одного разу спалахнув навіть на засідання уряду та змусив прем’єра втрутитись та вивести з-під впордякування мінтрансу "УЗ", Омелян бажав би бачити в кріслі керівника залізниці свою людину.

Читайте также: Хто такий Євген Кравцов, що очолив "Укрзалізницю"

І от тепер, непевний статус Кравцова – у минулому. Чи зробить дорогезний топ-менеджер із неї лялечку? Дуже хотілося б у це вірити. Але у першу чергу хотілося б побажати керівництву "Укрзалізниці" не жалітися на брак коштів та збитковість пасажирських перевезень, а навести лад із розподілом коштів.



"Укрзалізниця"

От наприклад, до здобутків Кравцова та Омеляна відносять запуск повітряного експресу "Київ-Бориспіль". А якщо копнути – побачимо, що лише на системі продажу квитків "квитковий сервіс" витратили фантастичні понад 20 мільйонів гривень. При цьому, як виявилося, закупівлю проводили без тендеру. По договірній процедурі у такої собі фірми "Віртуальні технології і системи" (скорочено "Вітес"). Аргументували тим, що послуга додаткова і постачальник має бути той самий.

Але де-факто конкретно ця фірма із замовником в особі Південно-Західної Залізниці ніколи раніше не укладала договір. Та систему електронних продажів розробляли не вони.

От як ви раніше купляли квитки через інтернет? Така система давно існувала! Це працюючий квитковий сервіс для всіх інших маршрутів, який функціонує з 2017 року, а його розробником є ТОВ “Універсальні інформаційні технології”. Вони намагалися оскаржити процедуру в антимонопольному комітеті, а також звернулись до суду.

Втім, як ми бачили, в день запуску квиткового сервісу на повітряний експрес купленими квитками хизувався сам Президент, то він був впроваджений, але в останні дні грудня господарський суд Києва на вимогу опонентів все таки призупинив дію контракту із "Вітесом". Нині квитковий сервіс на потяг "Київ – Бориспіль" не працює. От вам і здобуток! Могли зекономити 20 мільйонів та обійтися без схем? Могли? Хотіли? Вочевидь – ні.

Читайте также: Поїзд "Експрес Київ – Бориспіль": яку корупційну оборудку влаштували чиновники

А ще, щоб об’єктивно оцінити стан пасажирських перевезень та розповіді про брак коштів на оновлення вагонів та локомотивів, журналісти проекту "ЦРУ" самі проїхалися найпопулярнішими маршрутами, поспілкувалися із провідниками та дійшли висновку: "Укрзалізниця" – компанія контрастів. Можна їздити на швидкісних потягах, у комфортабельних вагонах, але платити при цьому за тарифом, який по кишені далеко не кожному українцю.

От приміром, подорожі столичним експресом "Київ – Харків" від 350-ти до 600 гривень в один бік. А той самий маршрут у півтисячі кілометрів на старенькому поїзді "Ужгород – Харків" коштує 113 гривень. Але умови – жахливі. Приміські електрички – то взагалі найболючіша тема. Люди їздять в них в нелюдських умовах.



Приміські електрички в жахливому стані

Ну і ще раз нагадаю про мільйонні витрати на усілякі святкові витребеньки – поп-зірки на корпоративи, рушники, віп-набори, іграшкові паровозики – від цього "Укрзалізниця" не може відмовитися ні за якиих умов. Здається, навіть якщо і справді палива не вистачатиме, вони все одно закуповуватимуть подарункові дорогезні фірмові підстаканники по три з лишком тисячі на набір.

Читайте также: Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування

Можливо я зараз не надто об’єктивна. І Кравцов – справді знахідка для "Укрзалізниці" та виведе державну компанію у великий плюс. А його 10-мільйонний річний заробіток не спокушатиме до участі в корупційних схемах. Справді, хочеться в це вірити, але півтора роки його керування залізницею в статусі в.о. не призвели до кардинального покращення ситуації на залізниці, разом із тим, нагадаю, нас знову чекає чергове двократне підвищення тарифів у цьому році.

Лишається, хіба сподіватися, що молодий і перспективний топ-менеджер, тепер вже будучи повноправним керівником, по-господарськи розпоряджатиметься ввіреним йому бюджетом, і пасажири нарешті відчують зміни.