Новий політичний шлюб: Тимошенко та Медведчук об'єднуються для усунення Зеленського

В інтернеті ви не знайдете знімків, на яких Юлія Тимошенко поруч з Віктором Медведчуком. Є тільки одне фото, яке було зроблено багато-багато років тому в студії "Радіо свобода".

Це 2002 рік. Я тоді був журналістом і бачив ситуацію своїми очима. Тоді Тимошенко була полум'яним лідером опозиції, а Медведчук втілював режим Кучми. Ці дебати була єдина їхня спільна поява на людях.

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І хоча під час ефіру Тимошенко з Медведчуком трохи поцапалися, але це був, напевно, останній раз, коли вони дозволяли собі говорити неприємні речі один про одного. З того часу багато води утекло – 19 років – але не змінилося одне правило – Тимошенко ніколи не критикує Медведчука. І зараз це особливо помітно.



Віктор Медведчук та Юлія Тимошенко

Тож є всі підстави говорити про новий-старий альянс в українській політиці – це змова Тимошенко і Медведчука з метою зміни влади в Україні.

Тимошенко на каналах Медведчука

Проаналізуймо ефіри каналів Медведчука за останні дні: Тимошенко з'являється мінімум тричі на тиждень на майданчиках кума Путіна. В один день – в ефірі "112", в інший день – на NewsOne, в третій день – на каналі ZIK.

При чому для Тимошенко створюють максимально тепличні умови – вона розповідає усе, що заманеться, без будь-яких опонентів в студії, говорить тільки з ведучими, які ставлять їй максимально лояльні запитання. На "112" – це був Павло Кужеєв, на NewsOne – В'ячеслав Піховшек, на ZIK вийшло найсмішніше – інтерв'ю у неї брала Юлія Литвиненко, яка ще рік тому працювала на каналі Порошенка "Прямий".



Павло Кужеєв, В'ячеслав Піховшек та Юлія Литвиненко

І, якщо пам'ятаєте, колишній президент висунув Литвиненко на вибори-2019 як технічного кандидата саме з метою мочити Тимошенко в форматі "Юля проти Юлі".

Ще смішно те, як Піховшек представив Тимошенко в студії. Описуючи 1990-ті роки, Піховшек назвав Тимошенко "керівником приватних енергетичних компаній", ні словом не згадавши, що мова йде про корпорацію ЄЕСУ, яка в обмін на привілеї від тогочасного прем'єр-міністра Лазаренка виплатила йому мінімум 100 мільйонів доларів відкатів, що встановило американське ФБР.

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І в кінці представлення додав, що Тимошенко, цитую, "реабілітована Європейським судом з прав людини", хоча такого рішення ніколи не було – ЄСПЛ припинив розгляд скарги Тимошенко у зв'язку з рішенням українських судів в її користь.

Під стать союзу з Медведчуком змінюється і риторика Юлії Тимошенко. Лідер "Батьківщини" постає в телеефірах у новому образі. У неї більше немає ворогів-олігархів. Вона не згадує про ворога-Росію. Забула про Порошенка, Януковича і ба більше Ющенка з Кучмою – всіх колишніх президентів, яких вона по-різному ненавиділа.

Тимошенко тепер носій "скреп", а її головні вороги – це "грантоїди".

Тимошенко проти легалізації марихуани, грального бізнесу та одностатевих стосунків

Сама ж Юлія Володимирівни відтепер проти легалізації марихуани, проти нормального ринку ігрової індустрії і проти одностатевих стосунків.

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Хочу нагадати тільки, що члени сім'ї і найближчого оточення Юлії Тимошенко для проживання і придбання нерухомості обрали саме країни, де все це давно легалізовано і приносить дохід не рекетирам в погонах, а в бюджет.

Номінальний чоловік Тимошенко проживає в Чехії, колишній бізнес-партнер Лазаренко – в Каліфорнії, а дочка спершу тривалий час жила в Британії, а потім обзавелася нерухомістю у Флориді.

І заборона на гральний бізнес була винесена Тимошенко під час перебування прем'єр-міністром 11 років тому. Чому? Щоб на прохання Кремля перекрити потік грошей туристів з Росії, які були готові приїжджати в Україну і спустошувати тут свої кишені. Підіграла Путіну і дала старт чорному ринку гральної індустрії.

"Договорняки" Тимошенко з Януковичем

Саме Медведчук був "хрещеним батьком" політичного союзу, який зірвався у останній момент – між Тимошенко і Януковичем. У 2009 році ці двоє непримиренних ворогів були готові закопати сокиру війни.



Віктор Янукович

І Тимошенко з Януковичем вела переговори про створення політичної коаліції на 20 років, спершу – 10 років, тобто два терміни, президентом мав бути Янукович, а потім два терміни – Тимошенко.

Усе сказане не є фантазією – проєкт договору між Тимошенко і Януковичем про розподіл влади був знайдений у резиденції Межигір'я після втечі колишнього президента в Ростов. Там є навіть рукописні позначки Януковича.

Плануючи спільну владу, Тимошенко з Януковичем розподіляли між собою посади в уряді, а потім ділили регіони за зонами впливу, виходячи з кількості населення, щоб у підсумку під Тимошенко і під Януковичем була однакова кількість "кріпаків".

Співпраця з Медведчуком

Це було у 2009 році, а кількома роками раніше, за часів Ющенка-президента, Тимошенко активно лобіювала призначення Медведчука на одну з високих посад – чи то секретаря РНБО, чи то віцепрем'єра, чи то посла до Росії.



Віктор Медведчук

Як розповідав мені тогочасний глава секретаріату президента Віктор Балога, Тимошенко навіть мала на руках серію фотографій з хрестин Путіним доньки Медведчука. Цей агітаційний матеріал вона мала використати, щоб переконати Ющенка взяти такого цінного кадра до влади. Не спрацювало.

І найцинічніше, коли Тимошенко була віцепрем'єром, то в її уряді заступником голови Державної митної служби був права рука Медведчука, його бізнес-партнер на енергоринку та в проєктах у Росії, депутат від того самого "Опозиційна платформа – За життя" Тарас Козак.

Тому в нинішньому альянсі немає нічого дивного. Питання лише, в інтересах якої держави працюватиме цей союз – України чи тієї, де президентом працює кум Медведчука.