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      Спроба купити "1+1": подробиці тіньової угоди Порошенка

      Честная политика 288 Читати новину українською

      Тільки зараз спливають на поверхню нові деталі тіньової угоди Петра Порошенка. П’ятий президент України хотів отримати контроль над каналом "1+1". Він використовував медіа як інструмент своєї політичної влади. Навіть коли балотувався у президенти – погодився продати весь бізнес, але не телеканал.

      Порошенко як бізнесмен знав, що кишенькові телеканали є потужним інструментом не лише для самопіару, але і для захисту від конкурентів або наїзду силовиків.

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      Тому однією з ключових задач для нього стала консолідація влади шляхом контролю над "ящиком". Працювати почали одразу в декількох напрямках.

      "Тоніс", "112" та "Прямий"

      Телеканал Януковича "Тоніс" замість конфіскації на користь держави, оформили на себе політичні соратники Порошенка. Так само як і "Прямий". Також Порошенко поклав око на "112 канал", створений оточенням ексміністра внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

      В інтернеті було відео, як один з банкірів Порошенка веде переговори, щоб з ефіру "112 каналу", з програми Шустера, прибрали Олега Ляшка. Сам депутат-втікач Олександр Онищенко стверджував, що був делегований Порошенком вести переговори.

      Партнерство з Медведчуком

      На канал NewsOne Банкова відправила свого "наглядача", який відстежував інформаційне наповнення. Питання лояльності "112 каналу" та NewsOne Порошенко вирішив у інший спосіб – почав партнерство з новим власником Віктором Медведчуком.

      Лояльність телеканалів Ріната Ахметова колишній президент забезпечив, уклавши з олігархом "Роттердам +".

      Що відомо про формулу "Роттердам+"?Це методика формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. У дію вступила у травні 2016 року, як результат втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Донбасі. Оскільки донбаське вугілля майже повністю потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах. Туди воно потрапляє з Південно-Африканської Республіки та Південної Америки. Більше про скандальну формулу – читайте тут.


      Схема "Роттердам+"

      Угода з Суркісами

      Ігор Суркіс подав позов проти Порошенка до Лондонського арбітражного суду з подробицями атаки Порошенка, про що пише видання "Дзеркало тижня". Братам Суркісам належать майже чверть акцій каналу "1+1". Порошенко ще у 2015 році запропонував купити у них 25% телеканалу. Після позову Суркісів у Лондоні, вони погодилися продати Порошенку свою частку в телеканалі. Сума мала становити 140 мільйонів доларів.


      Ігор Суркіс

      Вони підписали угоду, що купівля-продаж мала відбутися із розстрочкою на вісім років. Уже в лютому 2016 року Суркісам стало зрозуміло, що Порошенко не має наміру щось у них купувати. Після націоналізації "Приватбанку" переговори відновилися. Тепер Петро Олексійович хотів купити у Суркісів 25% "плюсів" не за свої, а за їхні гроші. Проте їх списали в банку, коли визнали, що брати мали зв’язки з Коломойським.

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      До того ж, філії "Приватбанку" на Кіпрі, пов’язані із Суркісами, втратили чверть мільярда доларів. Саме ними Порошенко хотів розплатитися за частку на каналі "1+1".

      Переговори Грановського з Суркісами

      І посередником з від Порошенка виступив ексдепутат Олександр Грановський. Після поразки на виборах він отримав у Ізраїлі право на громадянство.


      Олександр Грановський

      Переговори задокументували та подали в Лондонський арбітраж. Тепер Грановського в Україні може чекати декілька кримінальних справ. Тому Грановському втрачати нічого і його тому свідчення можуть завдати удару корупційній організації п’ятого президента. 

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      Це вкотре доводить, що рано чи пізно всі схеми Порошенка стануть відомими. Але, окрім суду в Лондоні, оцінку має дати й український суд.

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Роттердам+ Видеоблоги Виктор Медведчук 112 канал Ігор Суркіс Медиа Честная политика
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