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      24 Канал Программы Честная политика
      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Неочікувана трансформація політики Тимошенко: люди Медведчука та Ахметова в "Батьківщині"

      Честная политика 238 Читати новину українською

      Неочікувані метаморфози української політики – Юлія Тимошенко стала головною надією для олігархічних кланів. Якщо ви уважно слідкуєте за українською політикою, то можете помітити, як трансформувалася риторика Юлії Тимошенко. Раніше головним ворогом для неї були корумповані українські президенти та їхні спільники-олігархи.

      Вона, не шкодуючи епітетів, крила їх на чому світ стоїть, називаючи прізвища Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка та їхнього найближчого оточення.

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      Але в останні роки, якщо ви дослухаєтеся до слів Тимошенко, ви більше не почуєте там жодних прізвищ ні Ахметова, ні Медведчука, ні Фірташа з Льовочкіним, ні Коломойського, ні Пінчука. Натомість самопроголошена лідерка опозиції не сходить з їхніх телеканалів. І тепер головний ворог, якого озвучує Тимошенко це не олігархи, а міжнародні фінансово-промислові корпорації.

      Юлія Тимошенко за останні роки проробила непомітний багатьом, але очевидний дрейф. І тепер вона та олігархи намагаються реалізувати взаємовигідний інтерес.

      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко

      Для неї – це вкотре спробувати прийти до влади. Для них це зберегти статус-кво, коли під гаслами захисту національного бізнесу можна зберігати монополії, під себе виписувати тарифи на електроенергію або блокувати доступ конкурентів на ринок мінеральних добрив.

      Це взаємовигідна гра. Надавши Тимошенко трибуну для атаки на реформаторів, олігархи та корупціонери виграють час, щоб і далі красти на державних тендерах.

      А Тимошенко, в свою чергу, заради нарощування рейтингу буде грати на психологічних травмах суспільства щодо ринку землі. Чи, заради завоювання симпатій у Москві, воюватиме проти реформування Нафтогазу.

      Синхронна поведінка Тимошенко та олігархів уже помітна неозброєним оком. Як вони одночасно встали на захист депутатки Анни Скороход, яку виключили зі "Слуги народу".

      Анна Скороход
      Анна Скороход

      Мало хто знає, але ця Скороход обралася до парламенту як носій бренду "Слуга народу" по округу в Київській області, яким багато років опікувався Олександр Онищенко – ексдепутат та колишній спонсор Юлії Тимошенко. І взагалі по цьому округу мала бути висунути зовсім інша людина – гімнастка Анна Різатдінова, яка лише нещодавно розійшлася з Онищенком.

      Анна Різатдінова та Олександр Онищенко
      Олександр Онищенко та Анна Різатдінова

      Після того, як почався галас про злив округа під Онищенка на користь його креатури Різатдінової, тут терміново поміняли кандидатку. І замість Різатдінової нею стала якраз та сама Скороход, яка через свого чоловіка пов'язана з російським олігархом Павлом Фуксом, а той з Онищенком.

      І саме в цьому трикутнику відбувалося узгодження кандидата. А тепер, коли людину Фукс-Онищенко Анну Скороход виставили за двері "Слуги народу", першою голос на її захист подала Юлія Тимошенко.

      Адже Онищенко один з небагатьох, хто проінвестував Тимошенко після її поразки на виборах президента 2014 року, коли решта вже її списали.

      Пізніше за квотою "Батьківщини" в уряд Яценюка був призначений міністром екології близький до Онищенко Ігор Шевченко. І в списку "Батьківщини" на потенційно прохідному 26 місці опинився Олександр Бессонов – брат на той момент коханої жінки Онищенка.

      І не дивно, коли 2016 році новостворене НАБУ почала цікавитися схемами Онищенка, то Тимошенко у відповідь атакувала антикорупційний орган, принизливо відгукуючись про антикорупційне бюро в телеефірах: "НАБУ-шмабу, це все фейки".

      Щоб підсилити позицію публічного захисту Онищенка, Тимошенко називала справу проти нього спробою "перерозподілу бізнесу" і "рейдерською атакою".

      Уже в цьому парламенті Юлія Тимошенко синхронно голосує разом з Віктором Медведчуком, Нестором Шуфричем та людьми Ігоря Коломойського проти того, щоб провести перезавантаження Державного бюро розслідувань.

      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук

      Якщо подивитися на нинішній склад фракції Тимошенко в парламенті, то це фактично "ноєв ковчег" олігархів, куди ледь не кожен клан делегував по своєму представнику.

      Представники яких партій є в "Батьківщині"

      Так, за списком "Батьківщини" в цю Раду обралася Ольга Белькова, яка зі скликання в скликання переходить з однієї партії в іншу по протекції Віктора Пінчука. Два скликання тому вона була в "Ударі", в минулому скликанні в "Блоці Петра Порошенка", зараз опинилася у Тимошенко.

      Симпатиком Ахметова є Михайло Волинець, який колись був відомим профспілковим діячем та захисником інтересів шахтарів, але на енергетичному комітеті Ради тепер відстоює Ріната Ахметова.

      Михайло Волинець
      Михайло Волинець

      Ще один близький до Ахметова соратник Тимошенко – це Сергій Тарута, який у попередньому скликанні намагався розкручувати свою партію, але потім здався.

      Неочікувано було побачити в списку Тимошенко Михайло Цимбалюка. У всеукраїнських масштабах його прізвище уже мало про що скаже. Але мешканці Західної України пам’ятають його, як близького до Віктора Медведчука, по протекції якого він був губернатором Тернопільської області.

      Михайло Цимбалюк
      Михайло Цимбалюк

      Валентин Наливайченко, який теж несподівано обрався в цей парламент по списку Тимошенко, вважається ставлеником групи Фірташа-Льовочкіна.

      У часи роботи головою СБУ допомагав Дмитру Фірташу розправитися над конкурентами. Автором ідеї зближення Наливайченка з Тимошенко називають ще одного олігарха Леоніда Юрушева. Від Костянтина Жеваго в Тимошенко працює її давня соратниця Анжела Лабунська.


      Анжела Лабунська

      У фракції Тимошенко є навіть висуванець одіозного Миколи Злочевського – власника компанії "Бурізма". Вимога розслідувати діяльність саме цієї компанії стала підставою для президента США Дональда Трампа тиснути на Володимира Зеленського, що зрештою переросло в імпічмент. Від Злочевського до "Батьківщини" делегований колишній співробітник "Бурізми" Володимир Кабаченко.

      Крім того, в списку Тимошенко є і свій міні-олігарх Костянтин Бондарєв, колишній власник банку "Велес", який було викрито в масштабному схематозі з виведення грошей з України.

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      Якщо ви відкриєте архіви та порівняєте склад фракції Тимошенко у 2002 році, де вона була оточена сивочолими поважними патріотами, та зараз, де вона засідає в компанії ставлеників олігархів, вам стане очевидною трансформація Тимошенко від революціонерки до останньої надії олігархів.

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Видеоблоги Анна Скороход Виктор Медведчук Съезд Батькивщины Юлия Тимошенко - новости ВО Батькивщина Честная политика Михаил Цымбалюк Сергей Тарута Ринат Ахметов НАБУ Александр Онищенко
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