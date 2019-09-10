Новиков предположил, кого из политзаключенных могут в ближайшее время вернуть Украине

Адвокат политзаключенных в Москве Илья Новиков предположил, каких именно украинцев, которых незаконно содержат в России, могут вписать в список на следующий обмен.

Адвокат называет имена трех украинцев – Валентина Выговского, Игоря Кияшко, Алексея Черения, передает "Громадское".

Важно! Обмен пленными не означает, что Россия готова отдать Крым и Донбасс, – Сенцов

Кроме них, в списки могут попасть и незаконно задержанные крымские татары. Ведь освободили пока единственного выходца из полуострова – Эдема Бекирова, а в целом Москва незаконно удерживает в Крыму 86 человек. 34 из них уже вынесли приговоры.

Среди политзаключенных – девять групп задержанных по "делу крымских мусульман" – это "Хизб ут-Тахрир". Также осужденные по "делу украинских диверсантов". Об этих украинцах уже заявили с нашей стороны во время переговоров по второму раунду обмена пленными. Однако, пока детали переговоров в офисе украинского омбудсмена разглашать не стали.



Сколько украинцев в плену врага / инфографика 24 канала

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией 35 украинских пленников Кремля освободили из русского плена.



Около 14:00 самолет с плененными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, относительно которых возбуждены уголовные дела в Украине.