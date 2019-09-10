16:20
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ
      Вєсті Кремля
      21:15, 9 вересня
      Вєсті.UA: Богдан та Кличко "побилися". Баканов ловить чортів
      Вєсті.UA
      19:05, 9 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE

      Новий обмін: Новіков припустив, кого з політв'язнів можуть найближчим часом повернути Україні

      280 Читать новость на русском
      Новіков припустив, кого ще з політв'язнів можуть повернути Україні
      Новіков припустив, кого ще з політв'язнів можуть повернути Україні / Фото з відкритих джерел

      Адвокат політв'язнів в Москві Ілля Новіков припустив, яких саме українців, що незаконно утримуються в Росії, можуть вписати до списку на наступний обмін.

      Адвокат називає імена трьох українців – Валентина Виговського, Ігоря Кияшка, Олексія Черенія, передає "Громадське".

      Важливо! Обмін полонених не означає, що Росія готова віддати Крим і Донбас, – Сенцов

      Крім них, у списки можуть потрапити і незаконно затримані кримські татари. Адже звільнили поки єдиного вихідця з півострова – Едема Бекірова, а загалом Москва незаконно утримує в Криму 86 людей. 34 з них вже винесли вироки.

      Серед політв'язнів – дев'ять груп затриманих у "справі кримських мусульман" – це "Хізб ут-Тахрір". Також засуджені у "справі українських диверсантів". Про цих українців вже заявили з нашої сторони під час перемовин щодо другого раунду обміну полоненими. Однак, поки деталі переговорів у офісі українського омбудсмена розголошувати не стали. 

      обмін полонених сенцов
      Скільки українців у полоні ворога / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня у рамках обміну полоненими між Україною і Росією 35 українських бранців Кремля звільнили з російського полону. 

      Близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      blog_ava
      Соцмережа "ВКонтакте" знову працює в Україні
      сьогодні
      7422
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Україна – Росія Українці в полоні РФ Ілля Новіков Кримські татари
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Процедура імпічменту президента: що змінилось
      сьогодні , 15:20 Процедура імпічменту президента: що змінилось
      3831
      Инвесторы обходят Украину стороной, или Кто отпугивает капиталовложения
      сьогодні , 15:00 Инвесторы обходят Украину стороной, или Кто отпугивает капиталовложения
      Сергій Фурса 420
      О школах Луганска: родители платят за все
      сьогодні , 12:00 О школах Луганска: родители платят за все
      Ольга Черненко 614
      Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      сьогодні , 08:40 Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      Блог Медіа 978
      Головні новини 9 вересня: Зеленський збирається до США і новий президент МАУ
      сьогодні , 08:00 Головні новини 9 вересня: Зеленський збирається до США і новий президент МАУ
      2736
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук