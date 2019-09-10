Новий обмін: Новіков припустив, кого з політв'язнів можуть найближчим часом повернути Україні

Адвокат політв'язнів в Москві Ілля Новіков припустив, яких саме українців, що незаконно утримуються в Росії, можуть вписати до списку на наступний обмін.

Адвокат називає імена трьох українців – Валентина Виговського, Ігоря Кияшка, Олексія Черенія, передає "Громадське".

Важливо! Обмін полонених не означає, що Росія готова віддати Крим і Донбас, – Сенцов

Крім них, у списки можуть потрапити і незаконно затримані кримські татари. Адже звільнили поки єдиного вихідця з півострова – Едема Бекірова, а загалом Москва незаконно утримує в Криму 86 людей. 34 з них вже винесли вироки.

Серед політв'язнів – дев'ять груп затриманих у "справі кримських мусульман" – це "Хізб ут-Тахрір". Також засуджені у "справі українських диверсантів". Про цих українців вже заявили з нашої сторони під час перемовин щодо другого раунду обміну полоненими. Однак, поки деталі переговорів у офісі українського омбудсмена розголошувати не стали.



Скільки українців у полоні ворога / інфографіка 24 каналу

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня у рамках обміну полоненими між Україною і Росією 35 українських бранців Кремля звільнили з російського полону.



Близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.