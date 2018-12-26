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      Новинский потребовал от президента отчет

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      Новинский потребовал от президента отчет
      Новинский потребовал от президента отчет / Фото из открытых источников

      "Сегодня завершилось действие введенного месяц назад с подачи Петра Порошенко военного положения в десяти областях Украины. Я и мои коллеги по партии и фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Украины с самого начала остро критиковали режим военного положения", – пишет на своей странице в Facebook глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

      Он отмечает, что его однопартийцы и он считали происходящее, PR-акцией президента и попыткой отменить или перенести президентские выборы 2019 году в Украине.

      "Однако, настойчивости и гражданской позиции народных депутатов, в том числе от "Оппозиционного блока", Верховная Рада Украины не поддержала первоначальную идею Петра Порошенко ввести военное положение на всей территории страны сроком на 60 дней, что само по себе лишило политическую технологию любого смысла", – написал Новинский.

      Теперь же, по истечении 30 дней и после формальной отмены военного положения в отдельных областях Украины, депутаты "Оппозиционного блока" требуют от президента и Совета национальной безопасности и обороны ответы на ряд вопросов, которые возникли.

      "Во-первых, власть должна отчитаться, что сделала для освобождения 24 моряков, ставших заложниками больших политических игр.

      Во-вторых, введение военного положения предусматривает комплекс действий, направленных на защиту территориальной целостности страны и повышение ее обороноспособности. Сколько реальных попыток военной агрессии со стороны Российской Федерации удалось пресечь или предотвратить за указанный срок?

      В-третьих, насколько была повышена обороноспособность страны, и в каких формах это выражается? Можно ли говорить об усилении армии за счет новых вооружений, новых технологий и новых способов отражения вероятной агрессии? И сколько дополнительных ресурсов затрачено для осуществления режима военного положения?

      В-четвертых, каковы экономические последствия военного положения? Какие убытки понес государственный бюджет Украины вследствие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 ноября 2018 года? Сколько потеряли бюджетообразующие предприятия, сколько недополучено валютной выручки и насколько снизились налоговые поступления в бюджет?", – говорится в сообщении.

      Далее Новинский и его коллеги требуют немедленного создания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для получения ответов на эти и другие вопросы, а также для установления истины по событиям 25-26 ноября, приведших к введению военного положения.

      "Мы предполагаем, что ради бутафорских игр, направленных на отсрочку выборов и повышение рейтинга Петра Порошенко, многие должностные лица пошли на превышение служебных полномочий и должностные преступления, за что должны понести наказание. Временная следственная комиссия Верховной Рады должна расставить точки в данном процессе, дабы в дальнейшем ни у кого не возникало желания использовать крайние методы защиты национальных интересов в политических целях", – считает Новинский.

       

      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины Петр Порошенко Вадим Новинский Новости политики
      Источник: 24 Канал
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