Новинський зажадав від президента звіт

"Сьогодні завершилась дія введеного місяць тому з подачі Петра Порошенка воєнного стану в десяти областях України. Я і мої колеги по партії і фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді України з самого початку гостро критикували режим воєнного стану", – пише на своїй сторінці у Facebook глава фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

Він зазначає, що його однопартійці і він вважали те, що відбувається, PR-акцією президента і спробою скасувати або перенести президентські вибори 2019 року в Україні.

"Однак завдяки наполегливості і громадянській позиції народних депутатів, в тому числі від "Опозиційного блоку", Верховна Рада України не підтримала первинну ідею Петра Порошенка ввести воєнний стан на всій території країни строком на 60 днів, що само собою позбавило політичну технологію будь-якого сенсу", – написав Новинський.

Тепер же, після закінчення 30 днів і після формального скасування воєнного стану в окремих областях України, депутати "Опозиційного блоку" вимагають від президента та Ради національної безпеки і оборони відповіді на низку питань, що виникли.

"По-перше, влада повинна відзвітувати, що зробила для звільнення 24 моряків, які стали заручниками великих політичних ігор.

По-друге, введення воєнного стану передбачає комплекс дій, спрямованих на захист територіальної цілісності країни і підвищення її обороноздатності. Скільки реальних спроб військової агресії з боку Російської Федерації вдалося присікти або запобігти за вказаний термін?

По-третє, наскільки була підвищена обороноздатність країни, і в яких формах це виражається? Чи можна говорити про посилення армії за рахунок нових озброєнь, нових технологій і нових способів відбиття ймовірної агресії? І скільки додаткових ресурсів витрачено для здійснення режиму воєнного стану?

По-четверте, якими є економічні наслідки воєнного стану? Яких збитків зазнав державний бюджет України внаслідок рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2018 року? Скільки втратили бюджетоутворювальні підприємства, скільки недоотримано валютної виручки і наскільки знизилися податкові надходження в бюджет?", –мовиться в повідомленні.

Далі Новинський і його колеги вимагають негайного створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для отримання відповідей на ці та інші питання, а також для встановлення істини щодо подій 25-26 листопада, що привели до введення воєнного стану.

"Ми припускаємо, що заради бутафорських ігор, спрямованих на відстрочку виборів і підвищення рейтингу Петра Порошенка, багато посадових осіб пішли на перевищення службових повноважень та посадові злочини, за що мають понести покарання. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради повинна розставити крапки в цьому процесі, щоб у подальшому ні в кого не виникало бажання використовувати крайні методи захисту національних інтересів у політичних цілях", – вважає Новинський.