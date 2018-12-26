22:07
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, сьогодні
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Новинський зажадав від президента звіт

      243 Читать новость на русском
      Новинський зажадав від президента звіт
      Новинський зажадав від президента звіт / Фото з відкритих джерел

      "Сьогодні завершилась дія введеного місяць тому з подачі Петра Порошенка воєнного стану в десяти областях України. Я і мої колеги по партії і фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді України з самого початку гостро критикували режим воєнного стану", – пише на своїй сторінці у Facebook глава фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

      Він зазначає, що його однопартійці і він вважали те, що відбувається, PR-акцією президента і спробою скасувати або перенести президентські вибори 2019 року в Україні.

      "Однак завдяки наполегливості і громадянській позиції народних депутатів, в тому числі від "Опозиційного блоку", Верховна Рада України не підтримала первинну ідею Петра Порошенка ввести воєнний стан на всій території країни строком на 60 днів, що само собою позбавило політичну технологію будь-якого сенсу", – написав Новинський.

      Тепер же, після закінчення 30 днів і після формального скасування воєнного стану в окремих областях України, депутати "Опозиційного блоку" вимагають від президента та Ради національної безпеки і оборони відповіді на низку питань, що виникли.

      "По-перше, влада повинна відзвітувати, що зробила для звільнення 24 моряків, які стали заручниками великих політичних ігор.

      По-друге, введення воєнного стану передбачає комплекс дій, спрямованих на захист територіальної цілісності країни і підвищення її обороноздатності. Скільки реальних спроб військової агресії з боку Російської Федерації вдалося присікти або запобігти за вказаний термін?

      По-третє, наскільки була підвищена обороноздатність країни, і в яких формах це виражається? Чи можна говорити про посилення армії за рахунок нових озброєнь, нових технологій і нових способів відбиття ймовірної агресії? І скільки додаткових ресурсів витрачено для здійснення режиму воєнного стану?

      По-четверте, якими є економічні наслідки воєнного стану? Яких збитків зазнав державний бюджет України внаслідок рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2018 року? Скільки втратили бюджетоутворювальні підприємства, скільки недоотримано валютної виручки і наскільки знизилися податкові надходження в бюджет?", –мовиться в повідомленні.

      Далі Новинський і його колеги вимагають негайного створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для отримання відповідей на ці та інші питання, а також для встановлення істини щодо подій 25-26 листопада, що привели до введення воєнного стану.

      "Ми припускаємо, що заради бутафорських ігор, спрямованих на відстрочку виборів і підвищення рейтингу Петра Порошенка, багато посадових осіб пішли на перевищення службових повноважень та посадові злочини, за що мають понести покарання. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради повинна розставити крапки в цьому процесі, щоб у подальшому ні в кого не виникало бажання використовувати крайні методи захисту національних інтересів у політичних цілях", – вважає Новинський.

       

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Вадим Новинський Новини політики Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      1520
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      сьогодні , 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      248
      Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      сьогодні , 20:00 Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      Світлана Попова 2173
      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      сьогодні , 19:01 Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      Яніна Ткачук 2723
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 26 грудня: в Україні буде прохолодно, синоптики обіцяють сніг змішаний з дощем
       сьогодні , 09:31
      В Одесі біля Куликового поля знайшли рюкзак з вибухівкою
       1 травня 2017 , 10:59
      Хавбек Динамо зізнався, що крав гроші
       21 жовтня , 13:40
      Інфографіка електрифікації України: звідки, скільки і які електрокари завозили українці у 2018 році
       3 грудня , 20:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук