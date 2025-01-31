Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова ситуация на линии соприкосновения

Ночью 31 января аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, россияне оккупировали Новоандреевку, а также продвинулись в районе 3 других населенных пунктов.

В то же время Силы обороны восстановили позиции у Удачного в Донецкой области.

Враг оккупировал Новоандреевку, а также продвинулся в Нелиповке, Котлином и возле Шевченко,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация вблизи Удачного и Котлино: смотрите на карте

Что происходит возле Новоандреевки: смотрите на карте

Враг продвинулся вблизи Нелиповки: смотрите на карте

Какая ситуация возле Шевченко: смотрите на карте

К слову, в последние дни противник продвинулся на Покровском и Новопавловском направлениях. Оккупировано Большую Новоселку в Донецкой области.