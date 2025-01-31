Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Яка ситуація на лінії зіткнення
Уночі 31 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Згідно з даними фахівців, росіяни окупували Новоандріївку, а також просунулися в районі 3 інших населених пунктів.
Водночас Сили оборони відновили позиції біля Удачного на Донеччині.
Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко,
– йдеться в повідомленні.
Яка ситуація поблизу Удачного та Котлиного: дивіться на карті
Що відбувається біля Новоандріївки: дивіться на карті
Ворог просунувся поблизу Неліпівки: дивіться на карті
Яка ситуація біля Шевченко: дивіться на карті
До слова, останніми днями противник просунувся на Покровському та Новопавлівському напрямках. Окуповано Велику Новосілку в Донецькій області.