Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на лінії зіткнення

Уночі 31 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Згідно з даними фахівців, росіяни окупували Новоандріївку, а також просунулися в районі 3 інших населених пунктів.

Водночас Сили оборони відновили позиції біля Удачного на Донеччині.

Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко,

– йдеться в повідомленні.

Яка ситуація поблизу Удачного та Котлиного: дивіться на карті

Що відбувається біля Новоандріївки: дивіться на карті

Ворог просунувся поблизу Неліпівки: дивіться на карті

Яка ситуація біля Шевченко: дивіться на карті

До слова, останніми днями противник просунувся на Покровському та Новопавлівському напрямках. Окуповано Велику Новосілку в Донецькій області.