Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили вночі 29 січня.
До теми Росіяни атакують поблизу Торецька та штурмують Покровськ: карта бойових дій 28 січня
Що відомо про просування росіян на фронті
За даними Deep State, цього разу окупанти мали просування на Покровському та Новопавлівському напрямку.
Ворог окупував Велику Новосілку, а також просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки,
– пишуть аналітики.
Росіяни окупували Велику Новосілку у Донецькій області: дивіться на карті
Яка ситуація біля Піщаного: дивіться на карті
Що відбувається поблизу Надіївки: дивіться на карті
Як змінився фронт під Баранівкою: дивіться на карті
Окупанти мали частковий успіх біля Андріївки: дивіться на карті
До слова, аналітики Deep State зазначали, що російська армія, станом на 28 січня, просунулася поблизу 4 населених пунктів. Мовиться про Дачне, Андріївку, Слов'янку та Новоандріївку.