Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.
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Де просунулися окупанти
Пізно ввечері 27 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля 4 населених пунктів.
Ворог просунувся біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки,
– ідеться в повідомленні.
Противник просунувся біля Дачного: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися поблизу Андріївки: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Слов'янки: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Новоандріївки: дивіться на карті