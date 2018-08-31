Новобранцы пополнили ряды спецподразделения КОРД: детали

Ряды спецподразделения КОРД пополнили еще 26 спецназовцев. Корпус оперативного действия полиции пополнился новобранцами. Теперь в КОРДе, представительства которого есть в каждом регионе, уже полтысячи силовиков. Столько набрали за 3 года существования элитного корпуса.

26 новых полицейских пополнили ряды спецкорпуса КОРД. Они прошли непростой конкурс. Помогают тренировать КОРДовцев американцы. На выпускной подарили ученикам 11 новеньких авто. За свою работу элитные полицейские получают 18 тысяч гривен. На 10 тысяч больше, чем патрульные. Вскоре плату поднимут, обещает глава Нацполиции.

Читайте также: Порошенко озвучил сумму, которую украинские бойцы получают на передовой

"КОРД – это то подразделение, которое, как скальпель хирурга, применяется как крайнее средство для обезвреживания правонарушителя", – подчеркнул глава Нацполиции Сергей Князев.

26 спецназовцев пополнили ряды КОРДа

Чем занимаются КОРДовцы, в основном тайна. Лишь изредка становится известно об их спецоперациях. В декабре 2016 года спецподразделение КОРД готовилось к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений в селе Княжичи Киевской области. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов на вызов сигнализации. В итоге полицейские начали стрелять друг в друга. Тогда погибли пять правоохранителей.

В декабре 2017 года неизвестный взял в плен 11 человек в отделении "Укрпочты" в Харькове. Злоумышленник угрожал взрывчаткой. КОРДовцы штурмовали здание и задержали преступника. В 2018 году, в апреле, спецназовцы КОРДа освободили заложницу Винницкой области. Мужчина захватил свою жену и организовал перестрелку с правоохранителями. Спецназовцы штурмом взяли дом, освободили женщину и задержали стрелка.

Читайте также: Полиция завершила создание спецподразделений полиции КОРД по всей Украине

Недавно КОРДовцы помогли спасти детей в Киеве. После ссоры с бывшей женой мужчина выгнал ее из квартиры и заперся изнутри со своими четырьмя детьми. После долгих безрезультатных уговоров, женщина вызвала полицейских. Они взяли квартиру штурмом.

Спецподразделение создали в 2015 году. Сейчас во всех регионах около 500 бойцов. Хотя в ряды КОРДа пытались вступить почти 7 тысяч человек.

Какое основное назначение спецподразделения КОРД?

Подразделение Национальной полиции КОРД создано для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых превышает возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений. Начал действовать в марте 2016 года. В случае необходимости спецназовцы КОРДа могут участвовать в спецоперациях по обезвреживанию опасных преступников, освобождению заложников и осуществлению силовой поддержки других подразделений полиции, а также принимать участие в антитеррористических операциях под эгидой СБУ.