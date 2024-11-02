Обломки российского большого десантного корабля "Новочеркасск" начали поднимать со дна порта во временно оккупированной Феодосии, пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

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Что известно о поднятии "Новочеркасска"

В порту Феодосии начали подъем со дна уничтоженного украинским ракетным ударом большого десантного корабля "Новочеркасск". Поднимают частями, на фото – обломок кормы,

– рассказали в телеграм-канале.

Там отметили, что теперь это высококачественный металлолом.



Россия поднимает со дна в Феодосии "Новочеркасск" / фото "Крымского ветра"

Кстати, длина "Новочеркасска" 112,55 метра, ширина – 15 метров, водоизмещение 4 080 тонн.

Стоит заметить, что в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности ВСУ подтвердили что на борту корабля были беспилотники типа "Шахед", с помощью которых Россия атакует Украину.

Тогда во время атаки погибли по меньшей мере 74 моряка. Ведь специалисты "Кибер Сопротивления" получили в распоряжение официальное письмо главкома военно-морского флота России, в котором тот предлагает объявить двухдневный траур в городе Новочеркасск в связи со смертью 74 моряков. Впоследствии росСМИ документ начали удалять.