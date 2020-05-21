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Новое дело против Порошенко, день рождения журналиста Гонгадзе – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 21 мая – генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении Петра Порошенко из-за "пленок Байдена". Так называемые записи накануне обнародовал нардеп Андрей Деркач. 21 мая основателю "Украинской Правды" Георгию Гонгадзе должен был бы исполниться 51 год. В 2000 году его жестоко убили, а тело нашли в лесу под Киевом.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

Дмитрий Разумков в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале намекнул, что президент Украины может снова распустить Верховную Раду.

20 мая во время пресс-конференции Владимир Зеленский предложил журналисту "Украинской правды" Роману Кравцу присоединиться к его команде реформаторов.

Джо Байдена могут обвинить во вмешательстве во внутренние дела Украины, а еще в покрывательстве коррупционных сделок собственного сына в нашем государстве.

Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
Теги: Убийство Георгия Гонгадзе Петр Порошенко Гуд найт Юкрейн
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