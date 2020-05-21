Нова справа проти Порошенка, день народження журналіста Гонгадзе – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 21 травня – генпрокурорка Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження щодо Петра Порошенка через "плівки Байдена". Так звані записи напередодні оприлюднив нардеп Андрій Деркач. 21 травня засновнику "Української Правди" Георгію Гонгадзе мав би виповнитися 51 рік. У 2000 році його жорстоко вбили, а тіло знайшли у лісі під Києвом.
Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:
Дмитро Разумков в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі натякнув, що президент України може знову розпустити Верховну Раду.
20 травня під час пресконференції Володимир Зеленський запропонував журналісту "Української правди" Роману Кравцю приєднатися до його команди реформаторів.
Джо Байдена можуть звинуватити у втручанні у внутрішні справи України, а ще у покриванні корупційних оборудок власного сина в нашій державі.
Читайте також
Вибір редакції
-
Голос Америки: Реакція світових ескпертів на скандальні плівки Порошенка23:55
-
Він був вимушений це сказати, – експерт пояснив натяки Зеленського про другий термін23:49
-
Загиблому на Донбасі полковнику Губанову присвоїли звання Героя України23:42
-
блогПандемія ціною в дев'ять трильйонів: чому Трамп взявся за Китай