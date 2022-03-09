Эта новость вызвала безумный ажиотаж среди россиян. Поэтому они выстроились в очереди, чтобы в последний раз полакомиться бургерами из известной сети заведений быстрого питания. Соответствующее видео опубликовал в телеграме Антон Геращенко.

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Тысячи рублей за бургеры

В сети опубликовали фото новых цен на заказ в McDonald's. Последние бургеры из американской сети заведений продают в России за десятки тысяч рублей.

В России продают бургеры за тысячи рублей / Скриншот с телеграма "Лачен пишет"

Геращенко охарактеризовал это как новости об экономическом унижении россиян.

В свое время очередь в первый McDonald's ознаменовала развал Союза. Пусть эта очередь станет предвестником развала Мордора,

– добавил Антон Геращенко.

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