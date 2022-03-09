Ця новина викликала шалений ажіотаж серед росіян. Тож вони вишикувалися у черги, або в останнє посмакувати бургерами з відомої мережі закладів швидкого харчування. Відповідне відео опублікував у телеграм Антон Геращенко.
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Тисячі рублів за бургери
У мережі опублікували фото нових цін на замовлення у McDonald's. Відтак останні бургери з американської мережі закладів продають у Росії за десятки тисяч рублів.
У Росії продають бургери за тисячі рублів / Скриншот з телеграму "Лачен пишет"
Геращенко схарактеризувати це, як новини про економічне приниження росіян.
Свого часу черга у перший McDonald's ознаменувала розвал Союзу. Нехай ця черга стане провісником розвалу Мордору,
– додав Антон Геращенко.
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