Новое нападение на Украину для России обернется экономическим самоубийством
Источник:фейсбук Юрия Мысягина
Накануне видеовстречи Байдена и Путина американская сторона заявила: США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции РФ от мировой финансовой системы, если Кремль всё же попытается реализовать сценарий вторжения в Украину.
Интересно, понимают ли в Кремле, насколько неприятными могут быть вытекающие последствия для бизнеса и населения?
Читайте также Переговоры Байдена и Путина: логика против "зрады"
Какие меры готовы предпринять США:
- отключение от SWIFT;
- осложнение доступа к рынкам капитала;
- ограничения на конвертацию рубля.
Изоляция РФ от финансовой системы США и ЕС скорее всего, приведёт страну к экономическому кризису.
Что ждет Россию в случае усиления санкций:
- девальвация рубля и обвал фондового рынка;
- ускорение инфляцим и рост безработицы;
- заморозка средств населения в иностранной валюте в российских банках;
- запрет свободного хождения иностранной валюты;
- активизация чёрного рынок валюты;
- поездки за рубеж станут недоступными для большинства россиян.
Особенно тяжелыми для РФ могут быть последствия, если финансовые санкции дополнят внешнеторговыми, в частности, направленными против "Северного потока-2".
Поэтому, хотелось бы надеяться, что всё же РФ "одумается", прежде чем пытаться активировать свои планы в отношении Украины.
Не пора ли переименовать Россию на Московию: смотрите видео