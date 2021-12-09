Новое нападение на Украину для России обернется экономическим самоубийством

Накануне видеовстречи Байдена и Путина американская сторона заявила: США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции РФ от мировой финансовой системы, если Кремль всё же попытается реализовать сценарий вторжения в Украину.

Интересно, понимают ли в Кремле, насколько неприятными могут быть вытекающие последствия для бизнеса и населения?

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Какие меры готовы предпринять США:

отключение от SWIFT;

осложнение доступа к рынкам капитала;

ограничения на конвертацию рубля.

Изоляция РФ от финансовой системы США и ЕС скорее всего, приведёт страну к экономическому кризису.

Что ждет Россию в случае усиления санкций:

девальвация рубля и обвал фондового рынка;

ускорение инфляцим и рост безработицы;

заморозка средств населения в иностранной валюте в российских банках;

запрет свободного хождения иностранной валюты;

активизация чёрного рынок валюты;

поездки за рубеж станут недоступными для большинства россиян.

Особенно тяжелыми для РФ могут быть последствия, если финансовые санкции дополнят внешнеторговыми, в частности, направленными против "Северного потока-2".

Поэтому, хотелось бы надеяться, что всё же РФ "одумается", прежде чем пытаться активировать свои планы в отношении Украины.

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