В частности, улучшить позицию перед потенциальными переговорами, оттянуть российские резервы с других направлений и отвлечь внимание противника, сказал 24 Каналу военный эксперт из Израиля Григорий Тамар. Он также объяснил, почему украинское командование не может перебросить силы из Курской области на то направление, где больше всего давит противник.

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Почему ВСУ выгоднее идти в наступление на Курщине

Как отметил военный эксперт из Израиля, есть одна проблема, которую Силы обороны до сих пор не решили. Речь идет об использовании российской авиацией сверхтяжелых боеприпасов, которые уничтожают войска в обороне, даже если они хорошо укреплены.

Эти средства невозможно использовать по войскам, которые наступают, а только по стационарным целям,

– подчеркнул Тамар.

Новое наступление ВСУ на Курщине может быть попыткой изменить правила игры на тактическом уровне для того, чтобы ситуация для украинских войск была более комфортной.

Кроме того, есть ошибочное суждение, что всегда сторона, которая обороняется, несет потери меньшие, чем та, что наступает. По словам военного эксперта из Израиля, это несколько устаревшее представление.

Часто бывает во время наступления, если оно внезапное и грамотно спланированное, то сторона, которая наступает, несет меньшие потери, чем сторона, которая обороняется, особенно если удается взять в оперативное окружение силы, которые обороняются,

– сказал Тамар.

По его словам, это также может быть одна из особенностей наступательной операции.

Обратите внимание! Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что новые атаки в Курской области являются оправданными, ведь они ослабляют Россию в военном смысле.

Какие цели нового наступления

Уже не впервые Вооруженные Силы Украины демонстрируют возможность и способность скрытой концентрации резервов и неожиданного введения их в дело. В который раз наступление украинских войск стало большой неожиданностью для всех, в частности россиян.

Это похвально, особенно учитывая, что эта война, так же как война в Израиле – войны нового поколения, когда события происходят фактически в прямом эфире и поэтому крайне трудно сохранять уровень секретности,

– добавил военный эксперт из Израиля.

Он назвал 3 вероятные цели нового наступления Сил обороны в Курской области:

попытка украинского Генштаба улучшить позицию перед потенциальными переговорами;

попытка оттянуть российские резервы с других направлений для того, чтобы ослабить наступательный натиск россиян;

маневр для отвлечения внимания и в ближайшее время будет неожиданное развитие событий на других направлениях.

К слову, Россия уже привлекла от 50 до 60 тысяч личного состава для боев на Курщине.