Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что российские ракетные обстрелы в День Независимости Украины не превысили масштаб 24 февраля.

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"Последняя конвульсия на какой-то из локаций фронта"

Коваленко считает, что оккупационные войска могут на какой-то из локаций зоны боевых действий использовать большое количество оставшегося у них ракетного оружия. Они пойдут на такой шаг, чтобы прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Но последняя конвульсия этого мангуста может быть использованием того оружия, которое уже не просто дефицит, а как поштучна.

– сказал военно-политический обозреватель.

По его словам, это может быть даже использование ракет Х-47М "Кинжал", которых в России менее 40 единиц. И после такого массированного удара, являющегося тактикой российской армии, так называемым огневым валом, она может сформировать ударную силу и предпринять какие-то наступательные действия.

"У них не останется ресурса"

Однако, отметил Коваленко, россияне могут совершать интенсивные наступательные действия по фронту не более 10 километров в каком-либо из направлений. Хотя 3 месяца назад это было около 30 километров интенсивных боевых действий, а 4 – 5 месяцев они превышали 50 километров по локациям. Поэтому сейчас оккупанты уже нивелировали свой потенциал.

У них не останется ресурса для того, чтобы в дальнейшем повторить именно такой массированный ракетный обстрел за счет того или иного оружия, прежде всего авиационного базирования,

– сказал он.

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что в России уже заканчиваются крылатые и баллистические ракеты. И эта конвульсия фактически может лишить кафиров использования в дальнейшем именно этого типа оружия. А в нее некоторые возможности противника намного уменьшаются.

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"Ракетные обстрелы 24 августа не превзошли обстрелы 24 февраля"

Коваленко отметил, что массовые ракетные обстрелы территории Украины, которые россия совершила 24 августа, не были такими, как в феврале и марте.

По своему масштабу, как это было спрогнозировано, они не превысили, например, масштаб 24 февраля,

– заметил он.

Чтобы нанести эти массированные ракетные обстрелы, добавил военно-политический обозреватель, оккупанты несколько недель свозили силы и средства к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым, а с него на южный плацдарм.

Война в Украине: последние новости

русские оккупанты продолжают штурмовать населенные пункты на Востоке и Юге нашей страны. Вражеские войска снова отличились неудачными штурмами . Вооруженные Силы Украины сдержали их нашествие.

ВСУ делают все для того, чтобы полностью разрушить логистику для кафиров на Юге. Поэтому Каховский и Антоновский мосты снова оказались под огнем.

Тем временем численность российской армии, нагло ворвавшейся на нашу землю, уменьшается с каждым днем . Только за минувшие сутки, 24 августа, украинские воины ликвидировали 150 кафиров.

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