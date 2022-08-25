Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що російські ракетні обстріли на День Незалежності України не перевищили масштаб 24 лютого.

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"Остання конвульсія на якійсь із локацій фронту"

Коваленко вважає, що окупаційні війська можуть на якійсь із локацій зони бойових дій використати велику кількість ракетної зброї, яка у них залишилася. Вони підуть на такий крок, щоб прорвати оборону Збройних Сил України.

Але остання конвульсія цього мангуста може бути використанням тієї зброї, яка вже не просто дефіцит, а яка поштучна,

– сказав військово-політичний оглядач.

За його словами, це може бути навіть використання ракет Х-47М "Кинджал", яких у росії менш ніж 40 одиниць. І після такого масованого удару, що є тактикою російської армії, так званим вогневим валом, вона може сформувати ударну силу й розпочати якісь наступальні дії.

"У них не залишиться ресурсу"

Однак, зауважив Коваленко, росіяни можуть здійснювати інтенсивні наступальні дії по фронту не більш ніж 10 кілометрів на якомусь із напрямків. Хоча 3 місяці тому це були майже 30 кілометрів інтенсивних бойових дій, а 4 – 5 місяців вони перевищували 50 кілометрів по локаціях. Тому нині окупанти вже нівелювали свій потенціал.

У них не залишиться ресурсу для того, щоб надалі повторити саме такий масований ракетний обстріл за рахунок тієї чи іншої зброї, насамперед авіаційного базування,

– сказав він.

Військово-політичний оглядач наголосив, що у росії вже закінчуються крилаті й балістичні ракети. І ця конвульсія фактично може позбавити окупантів використання надалі саме цього типу зброї. А неї деякі можливості противника набагато зменшуються.

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"Ракетні обстріли 24 серпня не перевершили обстріли 24 лютого"

Коваленко зазначив, що масові ракетні обстріли території України, які росія здійснила 24 серпня, не були такими, як у лютому та в березні.

За своїм масштабом, як це було спрогнозовано, вони не перевищили, наприклад, масштаб 24 лютого,

– зауважив він.

Аби завдати цих масованих ракетних обстрілів, додав військово-політичний оглядач, окупанти кілька тижнів звозили сили та засоби до кордону з Україною й у тимчасово окупований Крим, а з нього на південний плацдарм.

Війна в Україні: останні новини

російські окупанти продовжують штурмувати населені пункти на Сході та Півдні нашої країни. Ворожі війська знову відзначилися невдалими штурмами. Збройні Сили України стримали їхню навалу.

ЗСУ роблять все для того, аби повністю зруйнувати логістику для окупантів на Півдні. Тому Каховський та Антонівський мости знову опинилися під вогнем.

Тим часом чисельність російської армії, яка нахабно вдерлася на нашу землю, зменшується з кожним днем. Лише за минулу добу, 24 серпня, українські воїни ліквідували 150 окупантів.

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