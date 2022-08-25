Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що російські ракетні обстріли на День Незалежності України не перевищили масштаб 24 лютого.
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"Остання конвульсія на якійсь із локацій фронту"
Коваленко вважає, що окупаційні війська можуть на якійсь із локацій зони бойових дій використати велику кількість ракетної зброї, яка у них залишилася. Вони підуть на такий крок, щоб прорвати оборону Збройних Сил України.
Але остання конвульсія цього мангуста може бути використанням тієї зброї, яка вже не просто дефіцит, а яка поштучна,
– сказав військово-політичний оглядач.
За його словами, це може бути навіть використання ракет Х-47М "Кинджал", яких у росії менш ніж 40 одиниць. І після такого масованого удару, що є тактикою російської армії, так званим вогневим валом, вона може сформувати ударну силу й розпочати якісь наступальні дії.
"У них не залишиться ресурсу"
Однак, зауважив Коваленко, росіяни можуть здійснювати інтенсивні наступальні дії по фронту не більш ніж 10 кілометрів на якомусь із напрямків. Хоча 3 місяці тому це були майже 30 кілометрів інтенсивних бойових дій, а 4 – 5 місяців вони перевищували 50 кілометрів по локаціях. Тому нині окупанти вже нівелювали свій потенціал.
У них не залишиться ресурсу для того, щоб надалі повторити саме такий масований ракетний обстріл за рахунок тієї чи іншої зброї, насамперед авіаційного базування,
– сказав він.
Військово-політичний оглядач наголосив, що у росії вже закінчуються крилаті й балістичні ракети. І ця конвульсія фактично може позбавити окупантів використання надалі саме цього типу зброї. А неї деякі можливості противника набагато зменшуються.
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"Ракетні обстріли 24 серпня не перевершили обстріли 24 лютого"
Коваленко зазначив, що масові ракетні обстріли території України, які росія здійснила 24 серпня, не були такими, як у лютому та в березні.
За своїм масштабом, як це було спрогнозовано, вони не перевищили, наприклад, масштаб 24 лютого,
– зауважив він.
Аби завдати цих масованих ракетних обстрілів, додав військово-політичний оглядач, окупанти кілька тижнів звозили сили та засоби до кордону з Україною й у тимчасово окупований Крим, а з нього на південний плацдарм.
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- ЗСУ роблять все для того, аби повністю зруйнувати логістику для окупантів на Півдні. Тому Каховський та Антонівський мости знову опинилися під вогнем.
- Тим часом чисельність російської армії, яка нахабно вдерлася на нашу землю, зменшується з кожним днем. Лише за минулу добу, 24 серпня, українські воїни ліквідували 150 окупантів.
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