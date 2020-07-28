Американские эксперты дискутируют относительно горячей сегодня темы – вероятного нового наступления России на Украину. Решится ли Кремль снова напасть на украинские земли и какими в этом случае будут действия США.

Если бы Россия решилась на полномасштабное вторжение в Украину, США бы точно не молчали. И их реакция была бы отрицательной. Впрочем, сейчас Вашингтон почти ничего не делает, чтобы предотвратить такое российское наступление. Об этом во время дискуссии в Atlantic Council рассказал старший научный сотрудник программы по защите прав человека и демократии имени Вацлава Гавела в Международном университете Флориды Дэвид Крамер.

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Отчасти это отражает катастрофическую политику в отношении Украины, которая началась после избрания президента Владимира Зеленского,

– пояснил он.

Что эксперт рассказал о политике США в отношении Украины

Крамер отметил, что в целом политика администрации Трампа относительно Украины имела много хороших эпизодов.

Например, Вашингтон передал Киеву летательное оружие, которое помогает Украине восстановить свои ВМС.

Кроме того, американские и украинские военные проводят вместе военные учения в Черном море.

В то же время, Миссия США в ОБСЕ тоже последовательно занимает твердую позицию в вопросе Украины.

Ранее Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что его страна никогда не признает аннексию Крыма. При этом он осудил российское вторжение в Украину и Грузию.

Но Крамер также отметил, что было много неправильных поступков со стороны Вашингтона. К примеру, американский президент абсолютно неоправданно втянул Владимира Зеленского во внутреннюю американскую политику.

Кроме того, Зеленского до сих пор не пригласили в Овальный кабинет. А во времена пандемии коронавируса – это еще и невозможно.

Если президент Трамп действительно не поднимал во время телефонных разговоров с Путиным на прошлой неделе вопрос российских наград за убийство солдат США в Афганистане, тогда он точно не будет реагировать на то, что Россия может сделать в Украине. Ведь если он не борется за своих солдат, он не будет драться и за украинских,

– добавил Крамер.

Он также указал на то, что в последние месяцы внимание США было полностью сосредоточено на Китае и почти не обращали внимание на реальные угрозы, которые поступают со стороны Путина.

В то же время, российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр сомневается, что широкомасштабное вторжение России в Украину как-то поможет Путину в решении внутренних российских проблем.

Будет ли наступление: версия российского эксперта

Фельгенгауэр указал, что в 2014 году было несколько моментов, когда российская армия могла уйти в открытое наступление против украинских военных. Но российский президент по определенным причинам воздержался от этого.

Он решил этого не делать. Очевидно, он думает, что может дождаться, пока нужные ему плоды не созреют. Текущие политические проблемы в России, по моему мнению, не означают, что мы пойдем в наступление. Думаю, более вероятно, что этого не произойдет. Но то, что действительно может дать толчок быстрой атаке России против Украины – это начало внутренних проблем в самой Украине,

– считает он.

К примеру, это может произойти, если начнутся протесты или новый Майдан или "что-то похожее". В таком случае, по мнению эксперта, у России будет "большой соблазн зайти".

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