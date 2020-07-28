Новий наступ Росії на Україну: в Atlantic Council припустили, якою може бути роль США
Американські експерти дискують стосовно гарячої сьогодні теми – ймовірного нового наступу Росії на Україну. Чи наважиться Кремль знову напасти на українські землі і якими в цьому разі будуть дії США.
Якби Росія наважилася б на повномасштабне вторгнення в Україну, США б точно не мовчали. І їхня реакція була б негативною. Втім, зараз Вашингтон майже нічого не робить, щоб попередити такий російський наступ. Про це під час дискусії в Atlantic Council розповів старший науковий співробітник програми з захисту прав людини і демократії імені Вацлава Гавела в Міжнародному університеті Флориди Девід Крамер.
Раніше Путін раптово наказав перевірити стан російської армії на кордоні з Україною
Частково це відображає катастрофічну політику щодо України, яка почалася після обрання президента Володимира Зеленського,
– пояснив він.
Що експерт розповів про політику США щодо України
- Крамер зауважив, що в цілому політика адміністрації Трампа щодо України мала багато хороших епізодів.
- Наприклад, Вашингтон передав Києву летальну зброю, допомагає Україні відбудувати свої ВМС.
- Крім того, американські й українські військові проводять разом військові навчання в Чорному морі.
- Водночас, Місія США в ОБСЄ теж послідовно займає тверду позицію в питанні України.
- Раніше Держсекретар Майк Помпео наголосив, що його країна ніколи не визнає анексію Криму. При цьому він засудив російське вторгнення в Україну й Грузію.
- Але Крамер також наголосив, що було й багато неправильних вчинків з боку Вашингтону. Приміром, американський президент абсолютно невиправдано втягнув Володимира Зеленського у внутрішню американську політику.
- Окрім того, Зеленського досі не запросили в Овальний кабінет. А в часи пандемії коронавірусу – це ще й не можливо.
Якщо президент Трамп справді не піднімав під час телефонних розмов з Путіним минулого тижня питання російських винагород за вбивство солдатів США в Афганістані, тоді він точно не буде реагувати на те, що Росія може зробити в Україні. Адже якщо він не бореться за власних солдатів, він не буде битися й за українців,
– додав Крамер.
- Він також вказав на те, що впродовж останніх місяців увага США була повністю зосереджена на Китаї і майже не звертали увагу на реальні загрози, які надходять з боку Путіна.
Водночас, російський військовий аналітик Павло Фельгенгауер сумнівається, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну якось допоможе Путіну у вирішенні внутрішніх російських проблем.
Чи буде наступ: версія російського експерта
- Фельгенгауер вказав, що у 2014 році було кілька моментів, коли російська армія могла піти у відкритий наступ проти українських військових. Але російський президент з певних причин утримався від цього.
Він вирішив цього не робити. Вочевидь, він думає, що може дочекатися, поки потрібні йому плоди не достигнуть. Поточні політичні проблеми в Росії, на мою думку, не означають, що ми підемо в наступ. Гадаю, більш вірогідно, що цього не станеться. Але те, що справді може дати поштовх швидкій атаці Росії проти України – це початок внутрішніх проблем в самій Україні,
– вважає він.
- Приміром, це може статися, якщо почнуться протести або новий Майдан чи "щось схоже". В такому випадку, на думку експерта, у Росії буде "велика спокуса зайти".
Що відомо про ймовірні військові плани Росії
- Напад РФ у вересні 2020 під час навчань "Кавказ – 2020" прогнозують українська розвідка та деякі західні військові експерти.
- 5 липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа припустив, що російська армія спробує напасти на Херсонську область з окупованого Криму. За його словами, головною метою окупантів стане можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.