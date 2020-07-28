Американські експерти дискують стосовно гарячої сьогодні теми – ймовірного нового наступу Росії на Україну. Чи наважиться Кремль знову напасти на українські землі і якими в цьому разі будуть дії США.

Якби Росія наважилася б на повномасштабне вторгнення в Україну, США б точно не мовчали. І їхня реакція була б негативною. Втім, зараз Вашингтон майже нічого не робить, щоб попередити такий російський наступ. Про це під час дискусії в Atlantic Council розповів старший науковий співробітник програми з захисту прав людини і демократії імені Вацлава Гавела в Міжнародному університеті Флориди Девід Крамер.

Раніше Путін раптово наказав перевірити стан російської армії на кордоні з Україною

Частково це відображає катастрофічну політику щодо України, яка почалася після обрання президента Володимира Зеленського,

– пояснив він.

Що експерт розповів про політику США щодо України

Крамер зауважив, що в цілому політика адміністрації Трампа щодо України мала багато хороших епізодів.

Наприклад, Вашингтон передав Києву летальну зброю, допомагає Україні відбудувати свої ВМС.

Крім того, американські й українські військові проводять разом військові навчання в Чорному морі.

Водночас, Місія США в ОБСЄ теж послідовно займає тверду позицію в питанні України.

Раніше Держсекретар Майк Помпео наголосив, що його країна ніколи не визнає анексію Криму. При цьому він засудив російське вторгнення в Україну й Грузію.

Але Крамер також наголосив, що було й багато неправильних вчинків з боку Вашингтону. Приміром, американський президент абсолютно невиправдано втягнув Володимира Зеленського у внутрішню американську політику.

Окрім того, Зеленського досі не запросили в Овальний кабінет. А в часи пандемії коронавірусу – це ще й не можливо.

Якщо президент Трамп справді не піднімав під час телефонних розмов з Путіним минулого тижня питання російських винагород за вбивство солдатів США в Афганістані, тоді він точно не буде реагувати на те, що Росія може зробити в Україні. Адже якщо він не бореться за власних солдатів, він не буде битися й за українців,

– додав Крамер.

Він також вказав на те, що впродовж останніх місяців увага США була повністю зосереджена на Китаї і майже не звертали увагу на реальні загрози, які надходять з боку Путіна.

Водночас, російський військовий аналітик Павло Фельгенгауер сумнівається, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну якось допоможе Путіну у вирішенні внутрішніх російських проблем.

Чи буде наступ: версія російського експерта

Фельгенгауер вказав, що у 2014 році було кілька моментів, коли російська армія могла піти у відкритий наступ проти українських військових. Але російський президент з певних причин утримався від цього.

Він вирішив цього не робити. Вочевидь, він думає, що може дочекатися, поки потрібні йому плоди не достигнуть. Поточні політичні проблеми в Росії, на мою думку, не означають, що ми підемо в наступ. Гадаю, більш вірогідно, що цього не станеться. Але те, що справді може дати поштовх швидкій атаці Росії проти України – це початок внутрішніх проблем в самій Україні,

– вважає він.

Приміром, це може статися, якщо почнуться протести або новий Майдан чи "щось схоже". В такому випадку, на думку експерта, у Росії буде "велика спокуса зайти".

Що відомо про ймовірні військові плани Росії