Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона подчеркнул, что в нашей стране война все еще продолжается и обеспечить стопроцентную гарантию всем гражданам пока невозможно.

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Мы от наших граждан ничего не скрываем. У кого есть разум, тот понимает, что происходит,

– отметил Алексей Данилов.

Украина сделает все для защиты граждан

Он отметил, что сейчас у Украины, к сожалению, нет средств, которые смогли обеспечить стопроцентную защиту от ракетных ударов России, поскольку враг использует баллистические ракеты, которые украинской ПВО сложно перехватить.

Однако, по словам Данилова, это не значит, что мы должны "передвинуть" куда-нибудь Киев.

Если будет какое-нибудь обострение, люди будут знать, где оно происходит и каким образом. Наши военные будут делать все возможное для того, чтобы все было хорошо и чтобы граждане были защищены,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Враг и не прекращал войну

Однако он подчеркнул, что "это война, она не закончилась. Когда она закончится мы сможем выдохнуть и сказать, что мы в безопасности".

"Сейчас все не так: враг швыряется ракетами. Хотя их у него все меньше и меньше. К величайшему сожалению, во время последней такой атаки мы потеряли 11 граждан", – сказал Данилов.

В то же время заверил, что мощности Украины с каждым днем становятся все больше. Поскольку помощь, оказываемая партнерами значительно мощнее, по сравнению с тем, что нам предлагали в марте или даже летом.

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