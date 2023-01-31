Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. Оккупантам остается только мечтать о захвате Украины.

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Владислав Селезнев сообщил, что разведки во всех странах мира работают на получение информации.

"Сейчас украинский Генштаб отмечает, что, например, на севере нашей страны нет созданной путинской армией ударной группировки, которая должна существенно грозить здесь и сейчас украинским силам обороны", –пояснил он.

По его словам, на других участках фронта ситуация непростая.

Мне сейчас кажется, что путинская армия именно такими локальными действиями, атаками пытается прощупать нашу оборону, выявить слабые места в нашей обороне, – подчеркнул он.

По мнению военного эксперта, враг делает это, чтобы в дальнейшем сосредоточивать на указанных участках фронта основные усилия.

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Таким образом россияне пытаются добиться хоть какого-то результата. Впрочем, ситуация очень динамичная.

"Если Генсек НАТО говорит о том, что Путинская армия готовится, то у него есть все основания так считать", –подчеркнул он.

Селезнев сосредоточил внимание, настолько ли украинцам важно, к чему на самом деле готовится президент России Владимир Путин.

"Нам гораздо важнее иметь резервы, ресурсы для того, чтобы проводить наше контрнаступление", – пояснил он.

По его словам, российский диктатор не стоит внимания.

Бред Путина остается бредом Путина,

– сообщил он.

Военный эксперт отметил, что Украина уже увидела, как ему удалось захватить Киев за три дня и чем эта история завершилась.

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