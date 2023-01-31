Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов. Окупантам залишається лише мріяти про захоплення України.

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Які плани у Росії

Владислав Селезньов повідомив, що розвідки у всіх країн світу працюють на отримання інформації.

"Зараз український Генштаб зазначає, що, наприклад, на півночі нашої країни немає створеного путінською армією ударного угруповання, який мав би суттєво загрожувати тут і зараз українським силам оборони", – пояснив він.

За його словами, на інших ділянках же фронту ситуація непроста.

Мені зараз здається, що путінська армія саме такими локальними діями, атаками намагається “промацати” нашу оборону, виявити слабкі місця в нашій обороні, – наголосив він.

На думку військового експерта, ворог робить це, щоб надалі зосереджувати на зазначених ділянках фронту основні свої зусилля.

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На що все ж сподіваються росіяни

У такий спосіб росіяни намагаються досягти бодай якогось результату. Втім, ситуація є дуже динамічна.

"Якщо Генсек НАТО говорить про те, що Путінська армія готується, то він має усі підстави так вважати", – наголосив він.

Селезньов зосередив увагу, чи настільки українцям важливо, до чого насправді готується президент Росії Владімір Путін.

"Нам набагато важливіше мати резерви, ресурси для того, щоб проводити наш контрнаступ", – пояснив він.

За його словами, російський диктатор не вартує уваги.

Марення Путіна най залишається маренням Путіна,

– повідомив він.

Військовий експерт зазначив, що Україна вже побачила, як йому вдалося захопити Київ за три дні, і чим ця історія завершилася.

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