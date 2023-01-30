Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отмечает, что мы можем даже не увидеть классического формирования ударной группировки и выдвижения его для возобновления масштабного наступления.
Важно В предвкушении нового наступления и долгой войны: пишут западные СМИ об Украине
По его словам, события, которые происходят на Донецком направлении – это начало второго этапа "битвы за Донбасс".
Российские войска будут наращивать усилия, но их техника не успевает. Личный состав России уже здесь – на Донбассе, и оккупанты будут пытаться прорвать оборону ВСУ хоть на каком-то направлении,
– считает Жданов.
По мнению эксперта, до 24 февраля по прибытию западных образцов вооружения ВСУ могут просто "размазать" все попытки России создать какую-то мощную группировку.
"России просто не будет хватать даже того потока человеческих ресурсов, который они сейчас гонят на Украину. А у нас будет возможность наносить огненное поражение с последующей подготовкой к контрнаступлению", – заявляет Жданов.
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К слову, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что одно из потенциальных направлений, где Россия может начать новые атаки – это север Луганщины и Харьковщины.
ISW назвал ключевые этапы российского вторжения в Украину
По данным аналитиков, полномасштабное вторжение России в Украину можно разделить на три ключевых этапа:
- инициативы оккупантов – с 24 февраля по 3 июля 2022 года – после временной оккупации Лисичанская в начале июля наступление российских оккупантов в ряде направлений достигло кульминации;
- контрнаступление ВСУ – с августа до деоккупации Херсона 11 ноября. Тогда первое большое контрнаступление ВСУ началось 6 сентября в Харьковской области;
- период позиционной войны – с тех пор Украина не смогла пойти в новое контрнаступление. Это позволило войне перейти в позиционную фазу. Этот этап позволил оккупантам вернуть себе тактическую инициативу.