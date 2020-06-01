С 1 июня Украина перешла к третьему этапу ослабления карантина: начали работать фитнес-центры, бассейны, спортзалы, но только при условии соблюдения строгих правил. Также возобновляет работу межобластное железнодорожное и автобусное сообщение.

Подробнее о новых послаблениях карантинных ограничений и соблюдают ли требования Минздрава в фитнес-центрах и на автовокзалах – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Укрзализныця

С 1 июня Укрзализныця возобновила свою работу и уже первые поезда отправились с перронов Киевского вокзала. Пока будут курсировать только 42 пары поездов в такие области:

Киевскую,

Харьковскую,

Донецкую,

Луганскую,

Одесскую,

Полтавскую,

Черкасскую.

По новым требованиям пассажирам сначала измеряют температуру, потом проверяют билет. Все обязательно должны надевать маску. Если температура не превышает 37,2 градуса – впускают в вагон. Также начали работать и железнодорожные кассы.

Автовокзалы

Готовятся встречать пассажиров и на автовокзалах. Автобусы моют и дезинфицируют. В каждом туалете есть антисептики и одноразовые полотенца.

За соблюдением санитарных норм следят водители автобусов. "Будем предупреждать пассажиров, просить в течение рейса соблюдать дистанцию, пользоваться масками, перчатками, а также дезинфекцией для рук", – прокомментировал водитель Владимир.

Межобластные автобусы восстанавливают движение / Скриншот из видео

Спортзалы и фитнес-центры

После новых послаблений украинцы могут посещать спортзалы и фитнес-центры. Впрочем, они будут работать также с соблюдением правил карантина.

Спортивный тренер Роман рассказал, что на каждом этаже спортивного клуба есть дезинфикаторы, удобные в использовании для всех клиентов.

Согласно требованиям Минздрава, должна быть дистанция у кардиотренажеров. Эта зона обозначена линиями, которые означают, что тренажер не предназначен для использования,

– объяснил Роман.

Также спортивный тренер Алена отметила, что на территории клуба все ходят в масках, однако надевать ли их во время тренировок – зависит от желания клиента и тренера.



Для соблюдения дистанции на неработающих тренажерах установлены пометки / Скриншот из видео

С 1 июня в Украине заработали и отели, впрочем, пока без ресторанов, а также еще автошколы.

Рекомендации Минздрава по посещению фитнес-центров

всем посетителям на входе обязательно должны проводить измерение температуры;

к занятиям не допустят людей с температурой 37°C и выше;

в помещении должен находиться 1 человек на 10 квадратных метров;

на входе должны быть антисептики для посетителей;

работники учреждений должны быть в масках и респираторах;

на период карантина запрещается использование многоразовых полотенец;

также не возобновляют работу СПА-зоны и зоны массажа.



Этапы выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала