З 1 червня Україна перейшла до третього етапу послаблення карантину: розпочали працювати фітнес-центри, басейни, спортзали, але лише за умов дотримання суворих правил. Також відновлює роботу міжобласне залізничне й автобусне сполучення.

Детальніше про нові послаблення карантинних обмежень, та чи дотримуються вимог МОЗ у фітнес-центрах та на автовокзалах – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Укрзалізниця

З 1 червня Укрзалізниця відновила свою роботу, і вже перші поїзди відправилися з перонів Київського вокзалу. Поки що курсуватимуть лише 42 пари поїздів в такі області:

Київську,

Харківську,

Донецьку,

Луганську,

Одеську,

Полтавську

Черкаську області.

За новими вимогами пасажирам спочатку вимірюють температуру, потім перевіряють квиток. Всі обов'язково мають одягати маску. Якщо температура не перевищує 37,2 градуса – впускають у вагон. Також розпочали працювати і залізничні каси.

Автовокзали

Готуються зустрічати пасажирів і на автовокзалах. Автобуси миють та дезінфікують. В кожному туалеті є антисептики та одноразові рушники.

За дотриманням санітарних норм слідкують водії автобусів. "Будемо попереджати пасажирів, просити протягом рейсу дотримуватися дистанції, користуватися масками, рукавичками, а також дезінфікаторами для рук", – прокоментував водій Володимир.



Міжобласні автобуси відновлюють рух / Скриншот з відео

Спортзали та фітнес-центри

Після нових послаблень українці можуть відвідувати спортзали та фітнес-центри. Втім працюватимуть вони також із дотриманням правил карантину.

Спортивний тренер Роман розповів, що на кожному поверсі спортивного клубу є дезінфікатори, зручні у використанні для всіх клієнтів.

Згідно з вимогами МОЗ, має бути дистанція біля кардіотренажерів. Ця зона позначена лініями, які означають, що тренажер не призначений для використання,

– пояснив Роман.

Також спортивна тренерка Альона зауважила, що на території клубу всі ходять в масках, однак чи одягати їх під час тренувань залежить від бажання клієнта та тренера.



Для дотримання дистанції на тренажерах, які не працюють, встановлені позначки / Скриншот з відео

З 1 червня в Україні запрацювали і готелі, втім поки без ресторанів, а також ще автошколи.

Рекомендації МОЗ щодо відвідування фітнес-центрів

усім відвідувачам на вході обов'язково мають проводити термоскринінг;

до занять не допускатимуть людей з температурою 37°C і вище;

у приміщенні має бути дистанцію в 1 людину на 10 квадратних метрів;

на вході мають бути антисептики для відвідувачів;

працівники закладів мають бути одягнені в маски та респіратори;

на період карантину забороняється використання багаторазових рушників;

також не відновлюють роботу СПА-зони та зони масажу.



Етапи виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу