Нове послаблення карантину: як дотримуються правил у спортзалах, автобусах та поїздах – відео
З 1 червня Україна перейшла до третього етапу послаблення карантину: розпочали працювати фітнес-центри, басейни, спортзали, але лише за умов дотримання суворих правил. Також відновлює роботу міжобласне залізничне й автобусне сполучення.
Детальніше про нові послаблення карантинних обмежень, та чи дотримуються вимог МОЗ у фітнес-центрах та на автовокзалах – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
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Укрзалізниця
З 1 червня Укрзалізниця відновила свою роботу, і вже перші поїзди відправилися з перонів Київського вокзалу. Поки що курсуватимуть лише 42 пари поїздів в такі області:
- Київську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Луганську,
- Одеську,
- Полтавську
- Черкаську області.
За новими вимогами пасажирам спочатку вимірюють температуру, потім перевіряють квиток. Всі обов'язково мають одягати маску. Якщо температура не перевищує 37,2 градуса – впускають у вагон. Також розпочали працювати і залізничні каси.
Автовокзали
Готуються зустрічати пасажирів і на автовокзалах. Автобуси миють та дезінфікують. В кожному туалеті є антисептики та одноразові рушники.
За дотриманням санітарних норм слідкують водії автобусів. "Будемо попереджати пасажирів, просити протягом рейсу дотримуватися дистанції, користуватися масками, рукавичками, а також дезінфікаторами для рук", – прокоментував водій Володимир.
Міжобласні автобуси відновлюють рух / Скриншот з відео
Спортзали та фітнес-центри
Після нових послаблень українці можуть відвідувати спортзали та фітнес-центри. Втім працюватимуть вони також із дотриманням правил карантину.
Спортивний тренер Роман розповів, що на кожному поверсі спортивного клубу є дезінфікатори, зручні у використанні для всіх клієнтів.
Згідно з вимогами МОЗ, має бути дистанція біля кардіотренажерів. Ця зона позначена лініями, які означають, що тренажер не призначений для використання,
– пояснив Роман.
Також спортивна тренерка Альона зауважила, що на території клубу всі ходять в масках, однак чи одягати їх під час тренувань залежить від бажання клієнта та тренера.
Для дотримання дистанції на тренажерах, які не працюють, встановлені позначки / Скриншот з відео
З 1 червня в Україні запрацювали і готелі, втім поки без ресторанів, а також ще автошколи.
Рекомендації МОЗ щодо відвідування фітнес-центрів
- усім відвідувачам на вході обов'язково мають проводити термоскринінг;
- до занять не допускатимуть людей з температурою 37°C і вище;
- у приміщенні має бути дистанцію в 1 людину на 10 квадратних метрів;
- на вході мають бути антисептики для відвідувачів;
- працівники закладів мають бути одягнені в маски та респіратори;
- на період карантину забороняється використання багаторазових рушників;
- також не відновлюють роботу СПА-зони та зони масажу.