Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала рассказал, что перед новым правительством будут стоять две ключевые задачи. Первое – это не только регуляция документооборота, но и управление скоростью принятия решений.

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Какие задачи являются приоритетными?

Он отметил, что как в Европе, так и в Украине процессы остаются слишком забюрократизированными.

Нам сегодня, с учетом темпа войны и кризиса в глобальных отношениях, скорость принятия решений – это фундаментальное преимущество,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что вторая задача – изменить традиционные приоритеты. Сейчас главными должны стать направления, связанные с военным производством – не только дронами, но и всем остальным. Также важно поддерживать социальные программы для людей, которые обеспечивают работу государства, прежде всего – Вооруженных Сил.

Он отметил, что речь идет скорее об адаптации Украины и украинцев к жизни в экстремальных условиях. Россия увеличивает количество дроновых и ракетных ударов именно по гражданскому населению.

Важно! Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров во главе с Юлией Свириденко. За это решение проголосовали 254 народных депутата. Наибольшую поддержку обеспечила фракция "Слуга народа", которая предоставила 194 голоса.

Накопленный опыт правительства должен быть перераспределен: должны появиться новые люди, а те, кто раньше оставался на втором плане, – выйти на передний. Это должно ускорить определенные процессы и сделать их более актуальными.

К слову, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сделала первое заявление на новой должности. Она определила приоритетными шагами на первые 6 месяцев качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска.