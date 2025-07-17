Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу розповів, що перед новим урядом стоятимуть два ключові завдання. Перше – це не лише регуляція документообігу, а й управління швидкістю ухвалення рішень.

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Які завдання є пріоритетними?

Він зазначив, що як у Європі, так і в Україні процеси залишаються надто забюрократизованими.

Нам сьогодні, з урахуванням темпу війни і кризи в глобальних відносинах, швидкість прийняття рішень – це фундаментальна перевага,

– сказав Подоляк.

Він додав, що друге завдання – змінити традиційні пріоритети. Зараз головними мають стати напрямки, пов'язані з військовим виробництвом – не лише дронами, а й усім іншим. Також важливо підтримувати соціальні програми для людей, які забезпечують роботу держави, передусім – Збройних Сил.

Він зазначив, що йдеться радше про адаптацію України та українців до життя в екстремальних умовах. Росія збільшує кількість дронових і ракетних ударів саме по цивільному населенню.

Важливо! Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів на чолі з Юлією Свириденко. За це рішення проголосували 254 народні депутати. Найбільшу підтримку забезпечила фракція "Слуга народу", яка надала 194 голоси.

Накопичений досвід уряду має бути перерозподілений: мають з'явитися нові люди, а ті, хто раніше залишався на другому плані, – вийти на передній. Це має пришвидшити певні процеси та зробити їх більш актуальними.

До слова, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зробила першу заяву на новій посаді. Вона визначила пріоритетними кроками на перші 6 місяців якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська.