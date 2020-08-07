В Министерстве здравоохранения заявили, что новое распределение регионов Украины на зоны не является действительным. А интерактивная карта, размещенная на сайте Центра общественного здоровья, автоматически подгрузила данные. В Минздраве добавили, что официального решения Государственной комиссии еще не было.

Около полудня интерактивная карта по разделению Украины на карантинные зоны обновилась. Однако ее данные официально не были утверждены Минздравом, сообщает "Громадское".

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Интерактивная карта обновилась автоматически: что изменилось

Согласно обновленной карте, в красную зону попали:

Харьков;

Костопольский район на Ровненщине;

Кицманский район Черновицкой области.

А вот Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в красной зоне и не хотели усиливать карантин, оказались в оранжевой и зеленой зоне соответственно.

Данные автоматически в пятницу начали загружаться и она (система – 24 канал) автоматически формирует сама по формуле эти зоны,

– рассказали в Минздраве.

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Когда появятся обновленные данные

В Минздраве сообщили, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет заседать 7 августа в 17:00. После этого на брифинге объявят официальные результаты распределения.

Обратите внимание! По состоянию на 7 августа 17:00 к красной зоне относятся Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области.



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