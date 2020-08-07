У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що новий розподіл регіонів України на зони не є дійсним. А інтерактивна карта, розміщена на сайті Центру громадського здоров'я, автоматично підвантажила дані. У МОЗ додали, що офіційного рішення Державної комісії ще не було.

Близько опівдня інтерактивна карта щодо поділу України на карантинні зони оновилася. Однак її дані офіційно не були затверджені МОЗ, повідомляє "Громадське".

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Інтерактивна карта оновилася автоматично: що змінилося

Згідно з оновленою картою, у червону зону потрапили:

Харків;

Костопільський район на Рівненщині;

Кіцманський район Чернівецької області.

А от Луцьк і Тернопіль, які упродовж тижня були в червоній зоні та не хотіли посилювати карантин, опинилися в помаранчевій та зеленій зоні відповідно.

Дані автоматично в п'ятницю почали завантажуватися і вона (система – 24 канал) автоматично формує сама по формулі ці зони,

– розповіли у МОЗ.

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Коли з'являться оновлені дані

У МОЗ повідомили, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій засідатиме 7 серпня о 17:00. Після цього на брифінгу оголосять офіційні результати розподілу.

Зверніть увагу! Станом на 7 серпня 17:00 до червоної зони належать Тернопіль, Луцьк та Кіцманський район Чернівецької області.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ