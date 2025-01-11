"Дали Путину мандат, чтобы он сформулировал победу": что означает заявление российских пропагандистов

На российском телевидении подвели итоги 2024 года и главным событием назвали президентские выборы в России. Один из пропагандистов очертил их эпохальными, озвучив, что явка составила более 70% и что, по его словам, такой активности избирателей не было даже во времена СССР.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала назвал это выступление полным бредом и напомнил, что в советские времена выборы проходили с явкой 98 – 99%. А выборы в России в 2024 году считает смешной формальностью, ведь узурпатор Путин назначил себя президентом еще раз на конец своей жизни.

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В России не понимают, что должно стать победой в войне

Интересный момент в выступлении российского пропагандиста был в том, что он заявил, что все те россияне, которые пошли голосовать за Путина, сделали это, понимая ответственность момента. По его словам, они сделали это для того, чтобы глава Кремля очертил для населения, что будет представлять для России победа в сегодняшней войне.

Мы все, кто голосовали за Путина, дали ему невероятной тяжести мандат. Мы дали Путину мандат, чтобы он для нас сформулировал победу. Потому что представление о победе у нас в стране многомиллионное, даже в этой студии оно у всех разное,

– озвучил российский пропагандист.

Сказать, когда будет победа и в чем она будет заключаться, по мнению Яковенко, можно тогда, когда есть цель войны. Он напомнил, что во время Второй мировой войны у антигитлеровской коалиции была цель ликвидировать Третий Рейх, нацистский режим. Она была достигнута и ни у кого тогда не было никаких сомнений, в какой момент закончилась война и что стало победой.

А вот говоря о российско-украинской войне, со слов Яковенко, никто до сих пор не знает, зачем Путин начал полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Поэтому никто и никогда без посторонней помощи не сможет ответить, что представляет собой победа в этой войне для России, ведь конкретной цели она не имеет.

Поэтому все эти смешные персонажи на российском телевидении рассказывают, что дали мандат Путину для того, чтобы он объяснил всем гражданам России, что же такое победа.

На федеральных каналах ведутся дискуссии по этому поводу, кто-то считает, что победой будет взятие Киева, кто-то – выход российской армии на границу с Польшей, другие – дойти до Атлантики, а кто-то – отметить победу на руинах Вашингтона,

– озвучил Яковенко.

Путин держит в голове историческую картинку и стремится к ее повторению

У российских пропагандистов разное представление относительно того, когда наступит победа. На самом же деле, по мнению российского оппозиционного журналиста, цель этой войны не понятна и самому Путину.

"Он ее начал из-за своего стремления приблизиться к идеалам (Ялтинская, Тегеранская конференции), представляя, как он будет сидеть с Трампом и делить мир, еще взяв третьим Си Цзиньпина. Понятно, что эта цель недостижима, поэтому возникает вот такой бред, что Путину дали мандат...", – отметил Яковенко.