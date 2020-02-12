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      Новое международное исследование подтвердило высокую скорость мобильного интернета Киевстар

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      Мобильный интернет

      Международная компания nPerf осуществила в 2019 году примерно 26 тысяч тестов качества мобильного интернета в Украине. Согласно выводам, самый высокий результат в очередной раз показала сеть Киевстар.

      На этот раз в ходе исследования, которое проводилось с 1 января по 31 декабря 2019 года, мобильная сеть Киевстар набрала 56481 балл, и обогнала ближайшего конкурента почти на 6 тысяч баллов. Эксперты nPerf анализировали результаты тестов скорости передачи и получения данных, стабильность работы мобильного интернета, загрузки веб-страниц, качество видео стриминга и тому подобное.

      Как указано в результатах исследования, в течение 2019 года Киевстар показывал самую высокую среднюю скорость мобильного интернета в Украине. Средняя скорость загрузки была почти 21 Мбит/с, а передача данных – почти 12 Мбит/с. Также у Киевстар самый высокий результат по тестам качества видео стриминга и скорости соединений в сети 4G. Детали можно узнать на сайте nPerf по ссылке.

      Напомним, что в 2019 году другая международная организация – Ookla – обнародовала результаты своего исследования скорости мобильного интернета в Украине. Согласно выводам экспертов этой компании, сеть Киевстар стабильно показывала самую высокую среднюю скорость мобильного интернета в течение 2018 и 2-3 кварталов 2019 года.

      Для того чтобы скоростной мобильный интернет стал доступным как можно большему количеству клиентов, Киевстар активно инвестирует в развитие сети. С 2015 года компания инвестировала более 25 млрд грн в 3G и 4G-связь. Сеть 4G Киевстар работает в 9,5 тысячах городов и поселков Украины, где проживает 74% населения страны.

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      Теги: Интернет Новости Украины 4G Мобильные устройства
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