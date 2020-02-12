Нове міжнародне дослідження підтвердило високу швидкість мобільного інтернету Київстар

Міжнародна компанія nPerf здійснила у 2019 році приблизно 26 тисяч тестів якості мобільного інтернету в Україні. Згідно з висновками, найвищий результат в черговий раз показала мережа Київстар.

Цього разу в ході дослідження, яке проводилося з 1 січня по 31 грудня 2019, мобільна мережа Київстар набрала 56 481 бал, та обігнала найближчого конкурента майже на 6 тисяч балів. Експерти nPerf аналізували результати тестів швидкості передачі та отримання даних, стабільність роботи мобільного інтернету, завантаження веб-сторінок, якість відео стрімінгу тощо.

Як зазначено у результатах дослідження, протягом 2019 року Київстар показував найвищу середню швидкість мобільного інтернету в Україні. Середня швидкість завантаження була майже 21 Мбіт/с, а передача даних – майже 12 Мбіт/с. Також у Київстар найвищий результат за тестами якості відео стрімінгу і швидкості з’єднань у мережі 4G. Деталі можна дізнатись на сайті nPerf за посиланням.

Нагадаємо, що у 2019 році інша міжнародна організація – Ookla – оприлюднила результати свого дослідження швидкості мобільного інтернету в Україні. Згідно з висновками експертів цієї компанії, мережа Київстар стабільно показувала найвищу середню швидкість мобільного інтернету протягом 2018 року та 2-3 кварталів 2019 року.

Для того щоб швидкісний мобільний інтернет став доступним якомога більшій кількості клієнтів, Київстар активно інвестує у розвиток мережі. З 2015 року компанія інвестувала понад 25 млрд грн у 3G та 4G-зв’язок. Мережа 4G Київстар працює у 9,5 тисячах міст та селищ України, де проживає 74% населення країни.