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      Новое подорожание газа весной: что Украина пообещала МВФ

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      Украина пообещала МВФ с мая повысить цены на газ на 15%
      Украина пообещала МВФ с мая повысить цены на газ на 15% / Фото из открытых источников

      Украина пообещала МВФ повысить цену на газ для населения 15% с 1 мая 2019 года, а уже с 2020 года сравнять цены с рыночными. Такое условие указано в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.

      Соответствующий документ опубликовали на сайте МВФ.

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      24 канал, что раньше Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу Stand-by для Украины. Ее текст опубликовали 8 января.

      "В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло решение о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26 процентов, вступившее в силу с 1 ноября 2018 года, и еще на 15 процентов – с 1 мая 2019 года", – говорится в программе.

      Кроме того, МВФ предусматривает следующий этап в укреплении газового сектора – полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.

      К слову, согласно программе, международный валютный фонд планирует выделить Украине еще два транша на общую сумму 2,6 миллиарда долларов до конца 2019 года. Украина уже получила первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Кредит Коммунальные услуги Тарифы на газ Газ Цены МВФ
      Источник: 24 Канал
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