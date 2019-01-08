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      Нове подорожчання газу навесні: що Україні пообіцяла МВФ

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      Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ на 15%
      Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ на 15% / Фото з відкритих джерел

      Україна пообіцяла МВФ підвищити ціну на газ для населення на 15% з 1 травня 2019 року, а вже з 2020 року порівняти ціни до ринкових. Така умова зазначена в оприлюдненому Меморандумі про економічну і фінансову політику за програмою stand-by між Україною і Міжнародним валютним фондом.

      Відповідний документ опублікували на сайті МВФ.

      Читайте також: Як зміниться ціна на газ у 2019 році: думка експерта

      24 канал, щораніше  Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму Stand-by для України. Її текст опублікували 8 січня.

      "В якості першого кроку до лібералізації тарифів на газ уряд прийняв рішення про підвищення оптової ціни на газ для побутового використання на 26 відсотків, що набуло чинності з 1 листопада 2018 року, і ще на 15 відсотків - з 1 травня 2019 року", – мовиться у програмі. 

      Окрім того, МВФ передбачає наступний етап у зміцненні газового сектору – повна відповідність цін ринковим з 1 січня 2020 року.

      До слова, згідно з програмою, міжнародний валютний фонд планує виділити Україні ще два транші на загальну суму 2,6 мільярда доларів до кінця 2019 року. Україна вже отримала перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів.

      Теги: Новини України Новини політики МВФ Ціни Газ Тарифи на газ Комунальні послуги Кредит Гроші
      Джерело: 24 Канал
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