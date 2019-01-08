Нове подорожчання газу навесні: що Україні пообіцяла МВФ

Україна пообіцяла МВФ підвищити ціну на газ для населення на 15% з 1 травня 2019 року, а вже з 2020 року порівняти ціни до ринкових. Така умова зазначена в оприлюдненому Меморандумі про економічну і фінансову політику за програмою stand-by між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Відповідний документ опублікували на сайті МВФ.

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24 канал, щораніше Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму Stand-by для України. Її текст опублікували 8 січня.

"В якості першого кроку до лібералізації тарифів на газ уряд прийняв рішення про підвищення оптової ціни на газ для побутового використання на 26 відсотків, що набуло чинності з 1 листопада 2018 року, і ще на 15 відсотків - з 1 травня 2019 року", – мовиться у програмі.

Окрім того, МВФ передбачає наступний етап у зміцненні газового сектору – повна відповідність цін ринковим з 1 січня 2020 року.

До слова, згідно з програмою, міжнародний валютний фонд планує виділити Україні ще два транші на загальну суму 2,6 мільярда доларів до кінця 2019 року. Україна вже отримала перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів.