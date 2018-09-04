Новое украинское правописание: когда начнут действовать изменения

Бурная дискуссия вокруг новой редакции украинского правописания свидетельствует о том, что надо продолжить общественное обсуждение и усилить информационную кампанию.

Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в интервью "Радио Свобода".

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По ее словам, украинцы не владеют достаточным количеством информации по этому вопросу.

"Многие из них даже не читали это правописание и это предложение подробно, но кто-то где-то слышал", – отметила министр.

Гриневич отмечает, что дополнительная научная дискуссия даст возможность привлечь к обсуждению ученых, которые не являются участниками рабочей группы.

Когда мы будем иметь более-менее общественно согласованный вариант, он должен быть сначала утвержден Кабмином, рассматриваемый всеми центральными органами власти – и после этого будет принято решение,

– рассказала чиновник.

Она также отметила, что изменения в правописании необходимы ввиду того, что много нынешних норм возникли в результате русификации украинского языка.

Напомним, ранее Лилия Гриневич заявила, что повышение зарплат для педагогов в 2019 году не планируется, поскольку Украине придется выплачивать долги по заимствованиям. Однако повышение окладов может произойти в рамках роста минимальной зарплаты.