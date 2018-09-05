Новое воинское приветствие "Слава Украине": Комитет Рады поддержал изменения

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании 5 сентября рекомендовал поддержать законопроект об изменении официального приветствия в Вооруженных силах Украины на "Слава Украине". Решение было принято единогласно.

Об этом сообщает УНН.

Читайте также: "Слава Украине": откуда происходит патриотический лозунг

Проектом закона предлагается внести изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины и Строевого устава Вооруженных сил Украины относительно установления нового военного приветствия "Слава Украине” – “Героям слава”, а также упорядочения ритуала поднятия Государственного флага Украины.

Напомним, 7 августа стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который изменит официальное приветствие в Вооруженных силах Украины с приветствия советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

24 августа приветствие впервые прозвучало на параде в честь Дня независимости в Киеве.