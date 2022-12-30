Поздравление Зеленского с новым 2023 начнется 31 декабря в 23:45. Продлится оно до 1 января 00:00. Президент вспомнит все вызовы уходящего и суммирующего победы украинского духа в противостоянии с российской агрессией.

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Где смотреть обращение Зеленского

Нынешнее обращение украинцы ждут с особым трепетом, ведь год принес нам немало испытаний. Война стала вызовом для каждого украинца.

Будут транслировать поздравления Владимира Зеленского на официальной странице Офиса Президента в фейсбуке. Смотреть новогоднее обращение можно будет на ютуб 24 Канала.

Текстовая версия обращения и онлайн-трансляция появятся на сайте 24 Канала в 23:45.

Также будут транслировать поздравления:

во время марафона Единые новости – с 23:45;

UA.Первый – 23:45;

ICTV - с 23:55;

СТБ - с 23:50.

О чем будет говорить в поздравлении Зеленский

Очевидно, что президент будет говорить в обращении о войне. Именно оно стало главным событием этого года. Российское полномасштабное вторжение – трагическая страница в истории Украины. Каждый из нас ощутил, что такое единение, наши ценности стали другими, мы стали другими.

Именно сейчас, как никогда важно, продолжать борьбу и быть сильными. Новый год – не будет легче, предстоят сложные решения и вызовы, но украинцы обязательно с ними справятся.